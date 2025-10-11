„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu 

Ralf Rangnick, 67 de ani, selecționerul Austriei din primăvara lui 2022, a vorbit la conferință despre Raul Florucz, jocul României și s-a oprit la Mircea Lucescu, avertizându-l: „Cu tot respectul…”. Cum a răspuns la întrebarea dacă va mai antrena la 80 de ani.

Ralf Rangnick a intrat în sala de conferințe de la Marriott deplasându-se destul de dificil, pe bicicleta specială cu care a venit de la Viena.

Și cu glezna dreaptă într-o gheată ortopedică, de protecție, după operațiile suferite în iunie și în septembrie.

Rangnick: „Cu tot respectul pentru Lucescu, suntem aici să câștigăm și să ne calificăm”

Antrenorul german, 67 de ani, selecționerul Austriei din 24 mai 2022, nu avea dispoziție prea bună, nici simțul umorului.

Când a fost întrebat dacă ar vrea să-i facă un cadou lui Mircea Lucescu, demis în 1986 după o victorie cu Austria în primul mandat de selecționer și care sugerează acum că ar putea pleca iar după un meci cu Austria, toți au râs în sală, inclusiv austriecii. Mai puțin Rangnick.

„Plec de la premisa că întrebarea n-a fost serioasă. Știm de ce am venit aici. Să ne calificăm la Mondial după 28 de ani. Va fi dificil, pe un stadion plin”.

Am văzut în primele 30 de minute la Viena cât de bună este România. Cu tot respectul pentru Lucescu, suntem aici să câștigăm și să ne calificăm Ralf Rangnick, selecționer Austria

„Veți mai antrena la 80 de ani, ca selecționerul României?”. Rangnick, sec: „Nu”

S-ar putea califica și Austria, și România la Mondial, pe care îl așteaptă amândouă din 1998?

„Teoretic, da”, a afirmat. „Pe noi ne interesează numai calificarea directă, nu să tremurăm la loteria barajului, ca acum câțiva ani”.

A adăugat: „Meciul de duminică e atât de important ca să facem un pas mare spre Cupa Mondială”.

Înapoi la Lucescu. „Veți mai antrena la 80 de ani, ca selecționerul României?”. Sec, un singur cuvânt: „Nu”.

Va fi ultima șansă a României, doar cu o victorie poate spera la locul 2. Pentru noi, un succes ar însemna asigurarea primei poziții și calificarea directă la Mondial Ralf Rangnick, selecționer Austria

Rangnick: „Știu că Florucz putea juca pentru România. Mă bucur că a ales Austria”

Rangnick s-a referit puțin și la Raul Florucz, atacantul născut în Austria cu părinți români, pe care FRF a încercat să-l atragă la „tricolori”, dar el a preferat țara natală.

„Mă bucur că s-a decis să joace pentru Austria. Putea să evolueze pentru România, dar a ales Austria.

Acum, sper să joace regulat în Belgia pentru a putea avansa la națională”.

Florucz, 24 de ani, două selecții, nu trece prin cea mai bună perioadă. De la 1 septembrie, nu a mai înscris niciun gol la Union Saint-Gilloise, în campionatul belgian.

Și nici joi, când a intrat o jumătate de oră pe final la Austria - San Marino 10-0. Cinci meciuri consecutive fără gol.

„Va juca duminică Florucz, după ce a spus «Nici nu-mi pot închipui ce va fi în sufletul meu să înfrunt România cu Austria»”? Rangnick, la fel de laconic: „Nu pot spune”.

Lucescu a folosit echipa B cu Moldova. Sunt convins că cei care nu au jucat în prima repriză vor fi osatura formulei de start a României duminică. Antrenorul e același, primul 11 va fi similar cu cele folosite înainte. Oricum, stilul său de joc, modul de lucru, nimic nu se va schimba. Noi ne-am pregătit Ralf Rangnick, selecționer Austria

„Nu mai e nicio grijă cu Baumgartner. Arnautovic? Nu s-a antrenat, vedem cum se simte”

Antrenorul a vorbit și despre problemele din lotul Austriei. Baumgartner, cel care era foarte incert din cauza unei accidentări, e în lot pentru duminică. „A făcut antrenamentul oficial de la Viena și nu mai e nicio grijă cu el”.

Rangnick a confirmat însă că Arnautovic e acum sub semnul întrebării: „Nu s-a antrenat sâmbătă. Are ceva probleme, este singurul în această situație. Vedem dimineață cum se simte. În rest, întreg lotul e valid”.

Și, la final, le-a transmis clar jurnaliștilor austrieci că „Schlager va fi titular în poartă cu România”.

