A căzut cu mașina în râu FOTO Accident grav pe Transfăgărășan. A izbit parapetul, apoi a ajuns în râul Argeș

Un accident grav a avut loc sâmbătă la raliul Argeșului, care se desfășoară pe Transfăgărășan.

O mașină de concurs s-a izbit în parapetul de protecție și a căzut, mai apoi, în albia râului.

Accidentul s-a fi produs în cadrul probei speciale PS8 – Capra, desfășurată între orele 09:46 și 12:56.

FOTO. Accident grav la raliul Argeșului: mașina a căzut în râu

Bulgarul Martin Surilov se afla la volanul autoturismului atunci când, spre finalul cursei, într-o curbă, a pierdut controlul, iar mașina s-a izbit cu viteză în parapetul de protecție.

În urma impactului, parapetul s-a rupt, iar mașina a căzut în albia râului Argeș. Impactul a provocat avarii serioase autovehiculului.

În momentul accidentului, pilotul bulgar se afla pe poziția a treia în clasament, potrivit ziaruldinmuscel.ro.

Potrivit organizatorilor, membrii echipajului sunt teferi. Imediat după accident, aceștia au fost ajutați de echipele de intervenție aflate în zonă.

Zona „Capra”, de pe Transfăgărășan, este una dintre cele mai dificile ale raliului din cauza numeroaselor viraje, dar și diferențe de nivel, care pun la încercare abilitățile șoferilor.

Raliul Argeșului rămâne cel mai important eveniment de motorsport din județ, iar organizatorii au asigurat că desfășurarea competiției continuă în condiții de siguranță, potrivit sursei citate.

Ediția 28 a Raliului Argeșului s-a desfășurat în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport