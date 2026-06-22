„Se roagă să meargă la Al-Hilal” Un campion mondial cu Brazilia a făcut dezvăluiri despre Raphinha:  reacție imediată a familiei jucătorului
Vampeta, fost campion mondial cu Brazilia în 2002, a afirmat că Raphinha ar avea „probleme serioase de familie și financiare” și că ia în calcul o plecare în Arabia Saudită.
Campionatul Mondial

„Se roagă să meargă la Al-Hilal” Un campion mondial cu Brazilia a făcut dezvăluiri despre Raphinha: reacție imediată a familiei jucătorului

alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 19:36
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 19:57
  • Vampeta, fost campion mondial cu Brazilia în 2002, a afirmat că Raphinha ar avea „probleme serioase de familie și financiare” și că ia în calcul o plecare în Arabia Saudită.
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Fostul fotbalist brazilian Marcos André Batista Santos, cunoscut sub numele de Vampeta, a făcut declarații controversate despre jucătorul Barcelonei, spunând că trece printr-o perioadă personală dificilă.

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Vampeta: „Am primit informațiile prin intermediul unor persoane apropiate”

Potrivit lui Vampeta, informația ar proveni din anturajul fotbalistului, care „se gândește să meargă la Al-Hilal pentru a schimba lucrurile”.

„Raphinha trece printr-o problemă familială serioasă, pe lângă dificultățile financiare. Se roagă să meargă la Al-Hilal. Încearcă să se descurce în această situație.

Este o chestiune de familie. Am primit informațiile prin intermediul unor persoane de la Barcelona, care cunosc situația.

Raphinha este încrezător că un transfer la Al-Hilal îi va permite să schimbe lucrurile”, a spus fostul fotbalist, în vârstă de 52 de ani, în cadrul podcastului „Red Cast”.

Declarațiile au provocat reacții puternice pe rețelele sociale, mulți considerând că afirmațiile depășesc limitele unei simple analize sportive.

Reacție dură din partea apropiaților lui Raphinha

Răspunsul din partea apropiaților jucătorului nu a întârziat să apară.

Igor Padilha, vărul lui Raphinha, a reacționat la afirmațiile lui Vampeta și a negat informațiile prezentate de fostul internațional brazilian.

„Va trebui să explici aceste minciuni, prietenul meu”, a transmis Padilha.

Vampeta, care în cariera sa europeană a evoluat pentru formații precum PSV Eindhoven, PSG și Inter Milano, a recunoscut ulterior că informațiile despre situația lui Raphinha sunt, de fapt, „un zvon” pe care l-ar fi auzit în culisele Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut.

Raphinha, accidentat la naționala Braziliei

Pe lângă controversele apărute în afara terenului, Raphinha se confruntă în această perioadă și cu o problemă medicală.

Federația Braziliană a anunțat că fotbalistul suferă o „leziune musculară în partea posterioară a coapsei drepte”, suferită în partida împotriva reprezentativei statului Haiti.

În ciuda accidentării, jucătorul a rămas alături de naționala Braziliei la Cupa Mondială.

Nu este primul episod de acest gen pentru Raphinha în tricoul primei reprezentative.

În luna martie, într-un amical disputat împotriva Franței, brazilianul a suferit o ruptură la bicepsul femural al coapsei drepte, accidentare care l-a ținut departe de teren aproximativ cinci săptămâni și l-a făcut să rateze finalul important al sezonului la club.

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