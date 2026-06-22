Suspendată patru ani  Ex-campioana de la Wimbledon nu a oferit „nicio justificare convingătoare” pentru faptele sale

Marketa Vondrousova, fostă campioană la Wimbledon, a primit o suspendare de patru ani după ce a refuzat efectuarea unui test antidoping în decembrie 2025.

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Jucătoarea cehă în vârstă de 26 de ani a fost sancționată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), după ce ar fi refuzat accesul unui ofițer de control antidoping în locuința sa pentru realizarea testului.

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Marketa Vondrousova, suspendată 4 ani

Vondrousova a explicat în luna aprilie că a refuzat testarea deoarece s-a temut pentru siguranța sa. Sportiva a susținut că ofițerul a sunat la ușa sa târziu în noapte și că nu ar fi respectat procedurile necesare.

Totuși, tribunalul care a analizat cazul a stabilit că jucătoarea nu a oferit „nicio justificare convingătoare” pentru refuzul de a efectua testul.

Cea care a scris istorie în 2023, devenind prima jucătoare fără statut de cap de serie care a câștigat titlul de simplu feminin la Wimbledon, va fi suspendată până pe 21 iunie 2030. Vondrousova are însă dreptul de a contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Conform regulamentului antidoping, refuzul unui test este sancționat la fel ca un rezultat pozitiv la un control.

În timpul audierilor, Vondrousova a explicat că problemele de sănătate mintală, stresul acumulat și temerile legate de siguranță i-au influențat decizia.

Directorul executiv al ITIA, Karen Moorhouse, a precizat că agenția înțelege faptul că procesul de testare poate fi dificil pentru sportivi, însă consideră că aceste controale sunt esențiale pentru menținerea unui sport corect.

„Siguranța și bunăstarea jucătorilor și a testerilor noștri sunt foarte importante pentru noi. Testerii noștri sunt bine pregătiți, profesioniști, iar genul persoanei care asistă la testare corespunde întotdeauna cu cel al jucătorului.

Aceștia poartă permanent acte de identificare, iar jucătorii își pot verifica identitatea și prin alte metode dacă au vreodată dubii”, a declarat Moorhouse.

Vondrousova, ocupanta locului 122 în clasamentul mondial, și-a menținut poziția și a insistat că refuzul său nu a avut legătură cu evitarea unui control.

„În acel moment era vorba despre faptul că trebuia să mă simt în siguranță, nu despre evitarea a ceva”, a spus jucătoarea cehă.

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