„Nu a ajutat Rapidul” Adrian Mutu, analiză tăioasă despre atacul giuleștenilor: „Ceva rău, nu face nicio diferență când intră”

Adrian Mutu a comentat prestația jucătorilor de atac de la Rapid în actualul sezon din Superliga și a concluzionat că Elvir Koljic (30 de ani) e o adevărată dezamăgire.

Într-o analiză fără ocolișuri despre situația atacanților pe care îi are la dispoziție Costel Gâlcă în actualul sezon, fostul internațional a vorbit deschis despre deficiențele din ofensiva alb-vișiniilor.

Adrian Mutu, analiză tăioasă: „Nu a ajutat Rapidul, nu face nicio diferență când intră”

Cea mai dură critică a venit pentru Elvir Koljic, atacantul bosniac transferat cu speranțe mari la Giulești:

„Koljic a trecut pe la echipe importante și se dovedește că e un transfer neinspirat, ratat. El nu a ajutat Rapidul la pretențiile și speranțele pe care și le-au pus în el suporterii și clubul.

El nici la Craiova nu a avut perioade în care să marcheze pe bandă rulantă. Cu toate acestea, s-a pus multă încredere în el. Din păcate, el nu a dovedit acest lucru. Dacă nu mă înșel, cred că are 20 de meciuri fără gol . Nu face nicio diferență când intră. Un atacant, când ajunge la 20 de meciuri fără gol, asta e ceva rău” , a spus Mutu, conform fanatik.ro.

Ultimul gol marcat de Koljic a fost în meciul câștigat cu Farul, scor 3-1 pe 4 octombrie 2025

5 goluri și 3 assist-uri are Koljic pentru Rapid în acest sezon, în toate competițiile, în cele 29 de meciuri jucate (1.578 de minute)

Ce spune Adrian Mutu despre Daniel Paraschiv

Dacă de atacantul bosniac nu a avut milă, Mutu a fost mult mai înțelegător cu Daniel Paraschiv:

„Cred că Paraschiv este într-o perioadă de adaptare la Rapid. Până acum, el în România nu a jucat la echipe importante”.

Daniel Paraschiv a fost transferat în Giulești în ianuarie 2026, sub formă de împrumut de la Real Oviedo.

ontractul lui e valabil până la finalul actualului sezon, dar alb-vișiniii au o opțiune de transfer definitiv pe care o pot activa, dacă vor fi mulțumiți de atacant.

Două goluri a înscris Daniel Paraschiv pentru Rapid în toate competițiile, în acest sezon în cele 12 meciuri jucate (638 de minute)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport