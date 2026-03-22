„Nu am luat 3,3 mil. de euro de la stat” Raportul financiar al lui FC Argeș spune una, președintele Dani Coman zice alta. Documentul a fost aprobat chiar de el!
George Neagu
Publicat: 22.03.2026, ora 10:29
Actualizat: 22.03.2026, ora 12:13
  • Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, a vorbit despre bilanțul financiar al echipei pentru anul 2025, în special despre veniturile care au intrat în conturile piteștenilor.

Luni, 9 martie, FC Argeș și-a publicat pe site-ul oficial bilanțul financiar pentru anul 2025.

În documentul aprobat chiar de Dani Coman, președintele clubului, se arată că FC Argeș a primit, anul trecut, nu mai puțin de 3,3 de milioane de euro din partea autorităților locale.

Dani Coman se contrazice: „Nu este adevărat. Am luat mai puțin”

În ciuda faptului că documentul oficial a fost aprobat chiar de Dani Coman, președintele clubului FC Argeș se contrazice. Acesta a precizat nu a încasat 3,3 milioane de euro din partea Primăriei, ci mai puțin.

„Nu am spus niciodată că nu am luat bani de la primărie, abia s-a votat bugetul la nivel național. Vorbeam de acest an calendaristic, banii se iau o singură dată pe an. După ce se votează bugetul trebuie să mai așteptăm vreo 26 de zile.

Nu este adevărat, nu s-au luat 3,3 milioane de euro (n.r. - în 2025). Am luat mai puțin. Nu ne putem compara noi cu bugetele pe care le au alte echipe și, totuși, suntem o echipă care a demonstrat că ne putem lupta de la egal cu orice adversar din Superliga.

Era bine dacă aveam și 6, nu 7-8 milioane (buget). Încercăm să ne descurcăm și să avem o atmosferă bună. Nu este ușor, și eu mi-aș dori să-mi caut și să aleg jucători, nu să-i culeg, așa cum fac.

Și eu mi-aș dori să pot oferi salarii de 10.000 de euro, de 12.000, sau de peste 20.000, așa cum au alte echipe din play-off”, a declarat Dani Coman în emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Conform bilanțului financiar pentru anul 2025, FC Argeș a avut următoarele venituri:

  • Bilete: 885,722 lei (178.000 euro)
  • Sponsorizări și publicitate: 4,595,526 lei (925.000 de euro)
  • Drepturi de difuzare: 2,523,185 lei (508.000 de euro)
  • Activități comerciale: 727,963 lei (146.500 de euro)
  • Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale: 16,584,899 lei (3,3 milioane de euro)
  • Alte venituri din exploatare: 192,935 lei (39.000 de euro)

Astfel, FC Argeș a înregistrat în anul 2025 venituri totale de aproximativ 5,1 milioane de euro, cu 1,6 milioane de euro mai mult față de anul 2024.

Echipa antrenată de Bogdan Andone se află pe locul 5 în play-off, cu 28 de puncte acumulate.

FC Argeș a pierdut, sâmbătă, duelul cu U Cluj, scor 0-1, după o gafa colosală a portarului Cătălin Căbuz, abia convocat la echipa națională pentru barajul cu Turcia.

