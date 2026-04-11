Au început lucrările la faza a doua de construcție a noului centru de antrenament al Rapidului.

În această etapă de construcție a „Centrului de Antrenament Rapid-Mobexpert” din Ștefănești, la noua bază de antrenament se construiește o clădire dedicată pregătirii fizice, recuperării și analizei.

Noua clădire va include toate facilitățile necesare pentru antrenamente fizice, recuperare, dar și pentru analiza adversarului, baza fiind una ultra-modernă.

În acest moment, lucrările se află în stadiul de fundație, viitoarea clădire începând să prindă contur.

Faza II vine în completarea bazei de la Ștefănești, după ce în prima fază au fost construite două terenuri de antrenament și un teren special dedicat antrenamentelor pentru portari.

Giuleștenii s-au antrenat pentru prima dată în baza de la Ștefănești pe 14 august 2025.

Ce facilități va avea noua clădire de la baza Rapidului:

zonă de recuperare de ultimă generație

sală de forță

piscină interioară

saună

vestiar modern

sală de analiză video

zonă dedicată filmării meciurilor

Clădirile vor fi dotate și cu panouri fotovoltaice, contribuind la eficiența energetică a bazei.

6 milioane de euro e investiția totală în baza Rapidului

VIDEO. Baza Rapidului din Ștefănești:

În acest sezon al Ligii 1, Rapid luptă pentru a deveni din nou campioană a României după o pauză de 23 de ani, giuleștenii reușind să câștige campionatul pentru ultima dată în anul 2003.

În acest moment, după primele trei etape disputate în play-off, formația antrenată de Constantin Gâlcă ocupă locul #3 în clasament, la cinci puncte distanță de lidera Universitatea Cluj.

