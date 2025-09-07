Rapid își ia mijlocaș Giuleștenii au bătut palma cu jucătorul unei rivale » Suma pentru care s-ar putea realiza transferul

Alin Fică (24 de ani) ar putea deveni noul jucător al celor de la Rapid.

Mijlocașul de la CFR Cluj a impresionat prin jocul solid din ultima vreme și e dorit în Giulești, acolo unde a mai fost împrumutat în 2020.

Rapid încearcă să-și consolideze lotul pe ultima sută de metri, înainte de încheierea perioadei de mercato. Fereastra de transferuri din Liga 1 se încheie luni, 8 septembrie, la ora 23:59.

Alin Fică, acord cu Rapid. Giuleștenii trebuie să-l convingă și pe Ioan Varga

Cu 16 apariții în acest sezon de Liga 1, jumătate dintre ele din postura de titular, Alin Fică e pe cale să se mute din Gruia în Giulești.

Rapid a ajuns deja la un acord cu jucătorul de la CFR, care s-a făcut remarcat prin șuturile precise de la mare distanță, iar acum va intra în negocieri cu clubul ardelean, potrivit gsp.ro.

Aici intervine dorința patronului Ioan Varga, care vrea să obțină aproximativ 1,3-1,4 milioane de euro în schimbul fotbalistului.

„E important să aducem jucători, să ne aducă un plus pentru echipă. Sperăm ca în ultimele momente să mai vină un jucător, poate doi, nu știm. Dar am spus că ne trebuie echilibru și, mai ales, jucători cu alte caracteristici ca să putem să fim mai buni.

Ne dorim un mijlocaș care să aducă un plus de valoare echipei. Și, bineînțeles, un mijlocaș care să ajute echipa cu alt stil de joc, cu alte calități”, a spus Costel Gâlcă, conform sursei citate.

3 goluri a produs Alin Fică în acest sezon: a marcat câte o dată în preliminariile Europa League și în Supercupa României și a livrat o pasă decisivă în Liga 1

Transferurile realizate de Rapid în această vară

Drilon Hazrollaj, de la Malisheva, 900.000 de euro

Antoine Baroan, de la Winterthur, 400.000 de euro

Kader Keita, de la CFR Cluj, 200.000 de euro

Raul Stanciu, de la Lecce, 100.000 de euro, împrumutat la CS Tunari

Lars Kramer, de la Aalborg, liber de contract

