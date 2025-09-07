CFR nu se oprește! Alți doi fotbaliști trecuți prin Premier League ar putea ajunge la Cluj » Unul dintre ei a scris istorie în tricoul naționalei sale

CFR Cluj negociază alte două mutări de top în acest start de sezon.

Emmanuel Dennis (27 de ani) și Islam Slimani (37 de ani) ar putea semna cu formația din Gruia.

După transferul care a surprins fotbalul românesc, Kurt Zouma la CFR Cluj, conducerea clubului ardelean pare să nu se oprească aici, iar alți doi fotbaliști cu CV-uri impresionante ar putea ajunge în Liga 1.

Emannuel Dennis și Islam Slimani ar putea semna cu CFR Cluj

Dennis, atacant nigerian de 27 de ani, nu a avut mai avut în formația lui Nuno Espirito Santo la Nottingham Forest, echipă care l-a împrumutat la Blackburn în sezonul precedent.

Acum, liber de contract, Emmanuel ar fi așteptat la Cluj cât de curând pentru a semna cu CFR, informează fanatik.ro.

Trecut prin Premier League, la Watford și Forest, nigerianul are în palmares și trei titluri de campion al Belgiei, cu Club Brugge.

13 meciuri a disputat Emmanuel Dennis în Liga Campionilor, alături de Club Brugge

Surpriza și mai mare ar putea veni însă din Africa. Islam Slimani, golgeterul all-time al naționalei algeriene , cu 46 de goluri în 102 meciuri, ar putea ajunge și el tot în Gruia.

Despărțit de CR Belouizdad, o formație din țara sa natală, veteranul de 37 de ani ar putea intra tot sub comanda lui Andrea Mandorlini, potrivit digisport.ro.

Newcastle, Leicester, Monaco, Sporting și Lyon sunt echipele cele mai importante pe la care a trecut Slimani de-a lungul carierei.

211 goluri a produs Islam Slimani în cele 451 de meciuri disputate pentru echipe de club. A marcat de 154 de ori și a pasat decisiv la alte 57 de reușite

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport