Întăriri în Giulești? Rapid a pus ochii pe doi jucători ofensivi » Cine sunt atacantul care face furori în Serbia și internaționalul trecut pe la Napoli
Marko Rog și Jay Enem FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO + Facebook @ofkbelgrad
Superliga

Întăriri în Giulești? Rapid a pus ochii pe doi jucători ofensivi » Cine sunt atacantul care face furori în Serbia și internaționalul trecut pe la Napoli

Gabriel Neagu
Publicat: 12.12.2025, ora 22:35
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 22:35
  • Rapid București ar avea doi jucători în vizor pentru perioada de transferuri din iarnă.
  • Un atacant de pe lista alcătuită de Mauro Pederzoli ar putea să îl înlocuiască pe Antoine Baroan (25 de ani).

Costel Gâlcă a cerut, în repetate rânduri, întăriri la echipă și oficialii clubului i-ar fi ascultat dorința.

Rapid București a pus ochii pe doi jucători cu profil ofensiv

Rapid București se află pe prima poziție în clasamentul Ligii 1 și este pregătită să întărească lotul pentru a continua lupta pentru trofeul de campioană a României.

În vizorul giuleștenilor s-ar afla doi jucători cu profil ofensiv. Este vorba despre atacantul celor de la OFK Belgrad, Jay Enem (22 de ani), care ar putea suplini o posibilă vânzare a lui Antoine Baroan, și mijlocașul lui Cagliari, Marko Rog (30 de ani), susține prosport.ro.

Totuși, pentru a obține semnătura celor doi, Dan Șucu va trebui să ofere sume consistente de transfer.

Jay Enem, vedeta lui OFK Belgrad

Vârful de 23 de ani, care a fost crescut în academia celor de la Ajax, este unul dintre cei mai eficienți atacanți din prima ligă sârbă.

Jay Enem a reușit să marcheze 10 goluri în cele 15 partide în care a evoluat în acest sezon.

2.000.000 de euro
este cota de piață a lui Jay Enem, potrivit Transfermarkt

Clubul din Capitala Serbiei ar fi dispus să îl cedeze pe batav în schimbul 1.5 milioane de euro, arată publicația menționată.

Totuși, suma unui posibil transfer ar fi una record pentru Rapid în era Șucu. Patronul giuleștenilor a scos cel mai mult din buzunar pentru Andrei Borza: 800 de mii de euro.

Marko Rog ar putea da Serie A pe Liga 1

Cealaltă țintă de transfer propusă Mauro Pederzoli este un jucător cu experiență în campionatele de top ale Europei.

Înainte de aventura la Cagliari, Marko Rog a evoluat pentru Napoli, Sevilla și Dinamo Zagreb.

Mutarea s-ar putea realiza datorită puținelor minute în care a evoluat mijlocașul croat în actuala stagiunea.

Marko Rog a fost utilizat de Fabio Pisacane doar în duelul din Cupa Italiei, împotriva celor de la Frosinone, 4-1.

21 de selecții
pentru prima reprezentativă a Croației are Marko Rog

Mijlocașul are, de asemenea, experiență la nivelul cupelor europene. Acesta a evoluat în 21 de meciuri în Liga Campionilor.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Marko Rog, arată Transfermarkt

transfer rapid marko rog jay enem
