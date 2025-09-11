Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid, a comentat transferul eșuat al lui Alin Fică (24 de ani).

Deși perioada de transferuri s-a încheiat, tehnicianul susține că Rapid nu are suficienți jucători pentru a face față întregului sezon.

Giuleștenii au dorit să îl transfere pe mijlocașul de la CFR Cluj, însă totul a picat în ultima zi a perioadei de mercato.

Ce a spus Costel Gâlcă despre transferul eșuat al lui Alin Fică: „Avem nevoie de un jucător acolo”

Pe postul de mijlocaș central, Gâlcă îi are la dispoziție pe Christensen și pe Constantin Grameni. Tehnicianul a recunoscut că ratarea transferului lui Fică l-a nemulțumit.

„E un jucător care poate crește, poate ajunge la echipa națională, dar știți cum…

Avem nevoie, și am spus-o tot timpul, de un jucător acolo.

Nu s-a făcut, detaliile nu le știu”, a declarat Gâlcă, la conferința de presă.

Perioada de transferuri s-a încheiat, dar vom vedea pe viitor. Eu insist că îmi doresc să mai vină jucători. Mi-aș fi dorit și un atacant, dar nu s-a putut realiza. Campionatul este foarte lung, după aceea vin și meciurile de Cupa României și o să mai avem nevoie. Nu-i găsim pe aceia pe care ne-am dori noi. Constantin Gâlcă

Victor Angelescu: „ N-am mai văzut la niciun transfer asta”

Victor Angelescu a explicat că transferul lui Alin Fică la Rapid a picat din cauza pretențiilor exagerate ale impresarului jucătorului.

Chiar dacă echipele (n.red. - Rapid și CFR Cluj) ajunseseră la un acord, impresarul a cerut bonusuri și sume suplimentare mult peste oferta inițială, inclusiv bani la semnătură.

Printre solicitările transmise de impresar s-ar fi numărat o primă de instalare de până la 100.000 de euro și bonusuri suplimentare pentru performanțe.

Oficialii din Giulești ar fi oferit însă un pachet mai modest:

12.000 de euro salariu lunar

salariu lunar 500 de euro supliment pentru chirie

supliment pentru chirie 150.000 de euro bonus la semnătură, dar abia peste doi ani, în cazul unei prelungiri

Ni s-a răspuns cu o contraofertă, ceea ce e normal. Nu a fost o mie de euro, ci clar mai mare, o diferența destul de mare față de ce am propus noi, nu doar la salariu, ci și bonusuri dublate sau bonusuri pe care nu le-am mai văzut până acum la niciun alt transfer. Ne-au cerut bani la semnătură, iar când plătești sumă de transfer, banii la semnătură sunt zero sau aproape de zero. Bonusul la semnătură se dă unui jucător care vine liber de contract. Victor Angelescu

Costel Gâlcă, despre Bolgado: „Nu îl avem pentru că este suspendat”

Giuleștenii se confruntă și cu probleme în defensivă. Fundașul lateral Andrei Borza și apărătorul Denis Ciobotariu s-au accidentat recent.

Pe partea stângă a apărării, pot evolua fie Robert Bădescu, fie Cristopher Braun.

În centrul apărării, opțiunile sunt însă limitate, deoarece și Cristian Ignat era deja indisponibil din cauza unei accidentări la umăr. În prezent, Gâlcă se poate baza pe Pașcanu și Lars Kramer.

Când a fost întrebat dacă nu-l folosește pe Leo Bolgado în centrul defensivei pentru că ar fi riscant, tehnicianul a declarat:

„Nu e o soluție riscantă, pentru că e adaptat la campionat. Nu îl avem pentru că este suspendat”, a declarat Gâlcă

Bolgado a fost eliminat în minutul 50 al meciului pierdut de CFR împotriva celor de la Oțelul, scor 4-1.

