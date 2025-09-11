Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!” +16 foto
Costel Gâlcă. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923
Superliga

Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 13:01
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 13:29
  • Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid, a comentat transferul eșuat al lui Alin Fică (24 de ani).
  • Deși perioada de transferuri s-a încheiat, tehnicianul susține că Rapid nu are suficienți jucători pentru a face față întregului sezon.

Giuleștenii au dorit să îl transfere pe mijlocașul de la CFR Cluj, însă totul a picat în ultima zi a perioadei de mercato.

Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește și
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Ce a spus Costel Gâlcă despre transferul eșuat al lui Alin Fică: „Avem nevoie de un jucător acolo”

Pe postul de mijlocaș central, Gâlcă îi are la dispoziție pe Christensen și pe Constantin Grameni. Tehnicianul a recunoscut că ratarea transferului lui Fică l-a nemulțumit.

„E un jucător care poate crește, poate ajunge la echipa națională, dar știți cum…

Avem nevoie, și am spus-o tot timpul, de un jucător acolo.

Nu s-a făcut, detaliile nu le știu”, a declarat Gâlcă, la conferința de presă.

Perioada de transferuri s-a încheiat, dar vom vedea pe viitor. Eu insist că îmi doresc să mai vină jucători. Mi-aș fi dorit și un atacant, dar nu s-a putut realiza. Campionatul este foarte lung, după aceea vin și meciurile de Cupa României și o să mai avem nevoie. Nu-i găsim pe aceia pe care ne-am dori noi. Constantin Gâlcă

Victor Angelescu: „N-am mai văzut la niciun transfer asta”

Victor Angelescu a explicat că transferul lui Alin Fică la Rapid a picat din cauza pretențiilor exagerate ale impresarului jucătorului.

Chiar dacă echipele (n.red. - Rapid și CFR Cluj) ajunseseră la un acord, impresarul a cerut bonusuri și sume suplimentare mult peste oferta inițială, inclusiv bani la semnătură.

Printre solicitările transmise de impresar s-ar fi numărat o primă de instalare de până la 100.000 de euro și bonusuri suplimentare pentru performanțe.

Oficialii din Giulești ar fi oferit însă un pachet mai modest:

  • 12.000 de euro salariu lunar
  • 500 de euro supliment pentru chirie
  • 150.000 de euro bonus la semnătură, dar abia peste doi ani, în cazul unei prelungiri
Ni s-a răspuns cu o contraofertă, ceea ce e normal. Nu a fost o mie de euro, ci clar mai mare, o diferența destul de mare față de ce am propus noi, nu doar la salariu, ci și bonusuri dublate sau bonusuri pe care nu le-am mai văzut până acum la niciun alt transfer. Ne-au cerut bani la semnătură, iar când plătești sumă de transfer, banii la semnătură sunt zero sau aproape de zero. Bonusul la semnătură se dă unui jucător care vine liber de contract. Victor Angelescu

Costel Gâlcă, despre Bolgado: „Nu îl avem pentru că este suspendat”

Giuleștenii se confruntă și cu probleme în defensivă. Fundașul lateral Andrei Borza și apărătorul Denis Ciobotariu s-au accidentat recent.

Pe partea stângă a apărării, pot evolua fie Robert Bădescu, fie Cristopher Braun.

În centrul apărării, opțiunile sunt însă limitate, deoarece și Cristian Ignat era deja indisponibil din cauza unei accidentări la umăr. În prezent, Gâlcă se poate baza pe Pașcanu și Lars Kramer.

Când a fost întrebat dacă nu-l folosește pe Leo Bolgado în centrul defensivei pentru că ar fi riscant, tehnicianul a declarat:

„Nu e o soluție riscantă, pentru că e adaptat la campionat. Nu îl avem pentru că este suspendat”, a declarat Gâlcă

Bolgado a fost eliminat în minutul 50 al meciului pierdut de CFR împotriva celor de la Oțelul, scor 4-1.

Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj
Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj

Galerie foto (16 imagini)

Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Averea lui Hulk Hogan Controversatul wrestler a lăsat în urmă o moștenire impresionantă » Câți bani vor primi fiul și soția. Fiica Brooke, exclusă!
Alte sporturi
11:13
Averea lui Hulk Hogan Controversatul wrestler a lăsat în urmă o moștenire impresionantă » Câți bani vor primi fiul și soția. Fiica Brooke, exclusă!
Citește mai mult
Averea lui Hulk Hogan Controversatul wrestler a lăsat în urmă o moștenire impresionantă » Câți bani vor primi fiul și soția. Fiica Brooke, exclusă!
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
liga 1 rapid costel galca leo bolgado alin fica
Știrile zilei din sport
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Diverse
11.09
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Citește mai mult
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
11.09
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Europa League
11.09
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
11.09
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:40
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
10:33
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
09:14
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
22:58
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
11.09
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
11.09
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
11.09
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
11.09
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 13 rapid 10 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share