Dau vina pe gazon Eliminați din Cupă, rapidiștii se plâng: „Mi-a zis un prieten că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine!”

CFR Cluj - Rapid 1-1. Giuleștenii au ratat primul obiectiv al sezonului, după ce au fost eliminați din Cupa României

Jucătorii și antrenorul Costel Gâlcă au spus că gazonul a fost foarte dificil și asta a afectat prestația Rapidului în Gruia.

Alexandru Pașcanu: „Știam dinainte, când am văzut cum era terenul”

„Nu ne-a plăcut cum s-a jucat, pe un teren foarte, foarte greu. E incredibil să joci pe așa teren!

Am un prieten care e de-aici din Cluj, e medic veterinar, și a zis că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine. Deci gândiți-vă cum era! Poate de acasă nu s-a văzut.

Nu e o scuză, și ei au jucat pe același teren, dar cumva era un meci… Știam dinainte, când am văzut cum era terenul. Din păcate s-a terminat egal.

Poate am avut și la alte meciuri șansa să câștigăm, azi trebuia victorie și nu am reușit.

Nici nu știam că avem 10 meciuri fără victorie în fața CFR-ului, nu știu care poate fi explicația... Dezamăgirea e mare, e un obiectiv ratat”, a spus fundașul Alexandru Pașcanu la Prima Sport, după meci.

Costel Gâlcă: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat acum”

„Ne așteptam la un meci greu, dar am reacționat după ce am primit golul mai mult, am pus presiune pe adversar.

Am avut și doi atacanți, și șansa de a reveni, puteam să câștigăm, păcat că n-am făcut-o. Terenul a fost foarte greu. Greu de jucat pe el. Păcat că am ratat acest obiectiv, era important pentru toți.

Am schimbat unii jucători, ne-am uitat și la numărul de minute, au ajuns destul de bine la acest meci, dar și terenul a îngreunat situația.

Trebuie să ne concentrăm pe campionat acum, să dăm totul”, a declarat și Costel Gâlcă.

