Dau vina pe gazon  Eliminați din Cupă, rapidiștii se plâng: „Mi-a zis un prieten că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine!” +43 foto
Alexandru Pașcanu
Cupa Romaniei

Dau vina pe gazon Eliminați din Cupă, rapidiștii se plâng: „Mi-a zis un prieten că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine!”

alt-text Florin Voicu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 22:34
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 23:59
  • CFR Cluj - Rapid 1-1. Giuleștenii au ratat primul obiectiv al sezonului, după ce au fost eliminați din Cupa României

Jucătorii și antrenorul Costel Gâlcă au spus că gazonul a fost foarte dificil și asta a afectat prestația Rapidului în Gruia.

Grevă la televiziunea de sport Jurnaliștii protestează după gafele în serie ale directorului! Ce a putut să spună acesta în direct: „Suntem rușinați”
Citește și
Grevă la televiziunea de sport Jurnaliștii protestează după gafele în serie ale directorului! Ce a putut să spună acesta în direct: „Suntem rușinați”
Citește mai mult
Grevă la televiziunea de sport Jurnaliștii protestează după gafele în serie ale directorului! Ce a putut să spună acesta în direct: „Suntem rușinați”

Alexandru Pașcanu: „Știam dinainte, când am văzut cum era terenul”

„Nu ne-a plăcut cum s-a jucat, pe un teren foarte, foarte greu. E incredibil să joci pe așa teren!

Am un prieten care e de-aici din Cluj, e medic veterinar, și a zis că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine. Deci gândiți-vă cum era! Poate de acasă nu s-a văzut.

Nu e o scuză, și ei au jucat pe același teren, dar cumva era un meci… Știam dinainte, când am văzut cum era terenul. Din păcate s-a terminat egal.

Poate am avut și la alte meciuri șansa să câștigăm, azi trebuia victorie și nu am reușit.

Nici nu știam că avem 10 meciuri fără victorie în fața CFR-ului, nu știu care poate fi explicația... Dezamăgirea e mare, e un obiectiv ratat”, a spus fundașul Alexandru Pașcanu la Prima Sport, după meci.

CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg
CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (43 imagini)

CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Costel Gâlcă: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat acum”

„Ne așteptam la un meci greu, dar am reacționat după ce am primit golul mai mult, am pus presiune pe adversar.

Am avut și doi atacanți, și șansa de a reveni, puteam să câștigăm, păcat că n-am făcut-o. Terenul a fost foarte greu. Greu de jucat pe el. Păcat că am ratat acest obiectiv, era important pentru toți.

Am schimbat unii jucători, ne-am uitat și la numărul de minute, au ajuns destul de bine la acest meci, dar și terenul a îngreunat situația.

Trebuie să ne concentrăm pe campionat acum, să dăm totul”, a declarat și Costel Gâlcă.

CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).JPG
CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).JPG

Galerie foto (43 imagini)

CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată 
Cupa Romaniei
22:06
FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată
Citește mai mult
FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată 
„Cea mai mare realizare ca primar” Lia Olguța Vasilescu despre rolul său decisiv la U Craiova: „Dacă nu era nebunia mea...”
Superliga
21:13
„Cea mai mare realizare ca primar” Lia Olguța Vasilescu despre rolul său decisiv la U Craiova: „Dacă nu era nebunia mea...”
Citește mai mult
„Cea mai mare realizare ca primar” Lia Olguța Vasilescu despre rolul său decisiv la U Craiova: „Dacă nu era nebunia mea...”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
rapid ROMANIEI costel galca alexandru pascanu
Știrile zilei din sport
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
14:43
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
18:32
Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei: „Avem pretenții mai mari”
 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
17:46
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
13:39
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Campionate
11:00
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Citește mai mult
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 41 rapid 27 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
11.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share