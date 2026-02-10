„Te expui la un risc enorm!” Angelescu s-a plâns de „programul infernal” al Rapidului din ultimele 11 zile: „Cum să joci cu Moruțan în toate meciurile?!”
„Te expui la un risc enorm!” Angelescu s-a plâns de „programul infernal” al Rapidului din ultimele 11 zile: „Cum să joci cu Moruțan în toate meciurile?!”

alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 11:29
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 14:12
  • Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat Rapid în ultimele 11 zile, când a avut un program încărcat.
  • Cu meciul pe care îl joacă în această seară, în Cupa României, echipa antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) adună 4 partide în 11 zile.

Președintele alb-vișiniilor a explicat strategia de a odihni anumiți jucători importanți în vederea meciului vital cu CFR Cluj, programat diseară, de la 20:00. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și la TV, pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Rapid își joacă, în Gruia, ultima șansă pentru calificarea în sferturile Cupei României. Giuleștenii au nevoie de victorie.

Victor Angelescu: „Programul a fost infernal”

Victor Angelescu s-a plâns de programul infernal pe care l-a avut Rapid:

„Cu CFR e un meci vital pentru noi. Într-un fel e mai bine că nu avem decât varianta de a câștiga. Decât să mergem la egal sau la victorie, mai bine știi clar ce trebuie să faci. Trebuie să câștigăm!

Eu cred că o vom face, se poate să nu se întâmple, dar n-aveai cum nu joci cu cea mai bună echipă la CFR Cluj.

Programul a fost infernal pentru toată lumea. Am jucat din două zile în 3 zile, n-aveai cum să joci cu aceeași echipă și la Hermannstadt, mai ales că tu pierduseși meci cu U Cluj.

Am jucat cu cei buni la Hermannstadt. Să fi jucat și cu Petrolul, și cu CFR... N-au cum să joace cei mai buni în toate meciurile.

Trebuie să te gândești că au fost jucători care au jucat în ambele meciuri. Dau un exemplu: Borza. Jucase și meciul cu U Cluj, și cel cu Hermannstadt, 90 de minute și e clar că vrem să-l folosim și cu CFR Cluj. Deci cum să-l pui pe Borza să joace 4 meciuri în 10-11 zile?!

Sălceanu mi se pare un jucător foarte bun, îl văd la antrenamente. OK, îl ai pe Borza, care e jucător de națională, dar nu e diferența atât de mare. Plus că, am luat jucători care trebuie să te ajute. Borza nu avea cum să joace. Se vede foarte clar. Și așa va fi foarte greu pentru că a intrat la pauză la meciul cu Petrolul”.

Meciurile Rapidului în ultimele 11 zile:

  • Azi, 10 februarie, CFR Cluj - Rapid (Cupa României)
  • 6 februarie: Rapid - Petrolul 1-1
    Echipa de start folosită: D. Iliev - Manea, Pașcanu, L. Bolgado, R. Sălceanu - Grameni, K. Keita, Moruțan - T. Jambor, D. Paraschiv, T. Jambor
  • 3 februarie: Hermannstadt - Rapid 0-3
    Echipa de start folosită: Aioani - Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
  • 31 ianuarie: Rapid U Cluj 0-2
    Echipa de start folosită: Aioani - Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Grameni, Hromada, Christensen - Dobre, Paraschiv, Moruțan

„Strategia a fost făcută să jucăm cu cei mai buni în Cupă”

Oficialul rapidist spune că Gâlcă a vrut să aibă la dispoziție cei mai buni jucători pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României:

„Dacă mai țineți minte la Dobre, după ce a venit de la echipa națională când a jucat alea două meciuri câte 90 de minute. Păi, a trebuit să-l scoatem la pauză ca să-și revină.

După părerea mea, n-ai cum să joci cu același 11 meci după meci după meci. Nimeni n-a făcut asta, nici FCSB-ul, nici Craiova.

Nu are cum să joace un fotbalist 4 meciuri câte 90 de minute în intervalul pe care l-am avut noi. N-are cum în al 4-lea meci să fie la capacitate maximă.

Pentru noi era important ca jucători ca Borza, Dobre, care jucaseră majoritatea meciurilor și a minutelor să fie la maximul lor la meciul cu CFR Cluj. A fost timpul prea scurt, programul extrem de încărcat.

Nu e vorba dacă pierdem sau câștigăm. Tu trebuie să-ți dai cele mai multe șanse la meciul cu CFR.

Uite, de exemplu, Moruțan. Cum să joci cu el - care n-a mai jucat de atâta timp - 3 meciuri la rând titular? Păi, îl rupi! Și de ce l-am mai luat? Te expui la un risc enorm. Și vine play-off-ul, te bați la campionat, la Cupă.

Ah, dacă erau ultimele 4-5 meciuri din campionat, în play-off, ziceai: băi, n-am ce să fac, sunt all in, joc cu cei mai buni că nu se mai poate.

Dar mai sunt etape, vine play-off-ul, vine meciul vital cu CFR Cluj. Strategia a fost făcută să jucăm cu cei mai buni în Cupă”, a spus Angelescu la Fotbal Show, de la Prima Sport.

Există acum o componentă, se cheamă player load. Și există la fiecare jucător. Vezi cât de solicitat este muscular în fiecare zonă.Sunt jucători care au solicitare de peste 100%. Riscurile de a face leziuni musculare… Mihai Stoica, FCSB

