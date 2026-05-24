„Doamne, ferește! Doamne, ferește!” Scenariul de care Costel Gâlcă nici nu vrea să audă! + mesaj superb pentru fanii giuleșteni

Meciul Rapid - Universitatea Craiova va fi ultimul pentru Costel Gâlcă (54 de ani) ca antrenor al giuleștenilor.

Rapid - Universitatea Craiova se joacă luni, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Costel Gâlcă nici nu se gândește să ia o pauză de la antrenorat, după ce se va despărți de Rapid.

Alb-vișiniii au făcut o primă parte de campionat foarte bună, după care, în play-off, s-au prăbușit și au ratat obiectivul stabilit: clasarea pe un loc de cupe europene.

Rapid a fost eliminată prematur și din Cupa României, alt obiectiv ratat.

Scenariul de care Gâlcă nici nu vrea să audă: „Doamne, ferește! Doamne, ferește!”

Tehnicianul a fost întrebat dacă se gândește să se retragă temporar din antrenorat după un sezon în care Rapid a ratat toate obiectivele, iar răspunsul său a fost unul categoric.

„Pauză? De ce? Să nu mai antrenez? Doamne, ferește! Doamne, ferește! O să continui”.

Meciul cu Universitatea Craiova va reprezenta finalul mandatului lui Gâlcă la Rapid, după un sezon dezamăgitor pentru formația bucureșteană.

Costel Gâlcă: „Fanii noștri meritau mult mai mult. Am trăit acest an prin suporteri”

Gâlcă a avut și un mesaj pentru fanii Rapidului:

„Cred că suporterii noștri meritau mult mai mult. Și pe viitor merită mult mai mult. Pentru că, cum am spus, vin în număr foarte mare și în deplasări, peste tot, ne-au susținut. Am spus că au fost și momentele în care au fost frustrați și e normal, logic, dar, cred că ei merită mult mai mult.

Cu ce rămân? Cu atmosfera de pe Giulești, care e extraordinară. Și, într-adevăr, aici trăiești fotbalul! Eu acest an l-am trăit prin suporteri” Costel Gâlcă, antrenor Rapid

În perioada următoare, la Rapid urmează să fie instalat un nou antrenor, conducerea clubului pregătind deja schimbarea pentru sezonul viitor.

Obiectivul conducerii din Grant e să-l aducă pe Daniel Pancu, cel care se desparte cu scandal de CFR Cluj.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport