Mihai Rotaru a anunțat planurile Universității Craiova pentru sezonul următor, după ce echipa a făcut eventul, la 35 de ani distanță.

Oltenii vor evolua în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, iar finanțatorul echipei plănuiește să aducă întăriri pe fiecare post înainte de a începe lupta pe toate fronturile.

Mihai Rotaru: „Avem minimum 4 ținte pe fiecare post”

Întrebat dacă U Craiova are șanse reale la accederea în faza principală din Liga Campionilor, Rotaru s-a arătat încrezător, iar apoi a dezvăluit planurile pentru campania de transferuri:

„Da, există o șansă. Că e mică e mică. Suntem de acord. Dar nu plecăm fără șanse. Au fost echipe care au ajuns acolo, Pafos, Kairat Almaty. Contează forma de moment și norocul. Norocul are un rol important.

Ne pregătim să fim mai puternici decât anul trecut. Deja Mario, cu Ovidiu, lucrează. Antrenorul, în acest moment, imediat după terminarea meciului cu U Cluj, are pe masă 4 opțiuni pe fiecare poziție.

Prima dată am definit ce avem nevoie urgent. Trei poziții de care avem nevoie azi, nu mâine! Nu le spunem. Una e portarul pentru că e doar Popică (n.r. - Popescu) E o chestie de concurență.

Ne dorim să fim acoperiți pe acea poziție. Acum nu suntem. Avem doar Popică și Lung, care revine după accidentare. Avem în centru 3 portari valoroși, dar nu știm dacă ne putem baza pe ei pentru trofee.

Avem minimum 4 ținte pe fiecare post, ținte validate de toate analizele noastre interne. Duminică, antrenorul are misiunea, de a ne da ordinea celor cu care să începem negocierea.

Mai avem poziții de acoperit, dar nu pentru azi, pot suporta o amânare și trebuie să fim acoperiți dacă pleacă 1-2-3 jucători”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 1 din Liga Campionilor

Inter d'Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Trei Fiori (San Marino)

Sutjeska (Muntenegru)

Campioana din Albania

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

Vitebsk (Belarus)

Bissen (Luxemburg)

Primul tur preliminar va avea loc în dublă manșă, pe 7/8 iulie, respectiv 14/15 iulie.

