Mogoș și-a anunțat plecarea Fundașul se desparte de U Craiova la scurt timp după ce a devenit cetățean de onoare: „Vă iubesc!”

alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 09:37
  • Vasile Mogoș (33 de ani) și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova, la finalul unui sezon în care a câștigat titlul și Cupa României alături de formația din Bănie.

Fundașul a bifat 21 de apariții pentru Universitatea Craiova în acest sezon. În campionat a fost titular de 10 ori, iar în Cupa României a evoluat doar în meciul cu Sănătatea Cluj, câștigat de olteni cu 4-1, în faza grupelor.

Mogoș și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova: „Vă iubesc”

Fundașul a transmis un mesaj scurt pe Instagram, în care le-a mulțumit oltenilor pentru perioada petrecută la club.

„Sunt onorat că am făcut parte din această poveste frumoasă.

Am descoperit o comunitate minunată ce o voi purta mereu în suflet! Craiova, vă iubesc!”, a notat fotbalistul.

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Vasile Mogoș a fost transferat de Craiova în luna februarie a anului trecut de la CFR Cluj, iar contractul său expiră pe 30 iunie 2026. În tot acest timp, fundașul a jucat 32 de meciuri în tricoul oltenilor, reușind să înscrie o dată.

Fundașul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru mai multe cluburi, printre care CFR Cluj, Cremonese, AC Reggiana, Ascoli, Crotone, Chievo Verona și Lumezzane.

Fotbalistul care a participat la EURO 2024 cu România ar avea mai multe oferte, iar printre acestea s-ar numără și FC Sudtirol, formație din Serie B care l-a mai dorit în 2022, scrie gsp.ro.

450.000 de euro
este cota de piață a lui Vasile Mogoș, conform Transfermarkt

Vasile Mogoș, în lacrimi după ce a devenit cetățean de onoare

Recent, fotbalistul a fost numit cetățean de onoare, alături de colegii săi.

În momentul în care a primit distincția, fundașul dreapta a oferit un moment emoționant: Mogoș nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă.

„Când am venit aici, nu am crezut niciodată că se poate întâmpla ce s-a întâmplat, încă trebuie să realizez. Pentru asta sunt foarte emoționat.

Vă mulțumesc! Sunteți cei mai frumoși. Pentru mine, ca moldovean, este o onoare să fiu cetățean oltean. Îmi cer scuze pentru emoții. Vă iubesc”, a declarat Vasile Mogoș printre lacrimi.

