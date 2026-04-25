„Mă doare că nu avem mai multe puncte” Mai rămâne Costel Gâlcă la Rapid și din vară? Răspunsul antrenorului + marele regret în acest mandat
Publicat: 25.04.2026, ora 14:38
Actualizat: 25.04.2026, ora 15:06
  • Antrenorul formației Rapid, Costel Gâlcă (54 de ani), a vorbit despre parcursul echipei în acest sezon și despre incertitudinea legată de viitorul său pe banca tehnică.

Rapid se află pe locul 4 în Superliga, cu 32 de puncte, la 7 puncte distanță de liderul U Cluj.

Costel Gâlcă: „Mă doare că nu avem mai multe puncte”

Întrebat dacă rămâne antrenor la Rapid după încheierea acestui sezon, Gâlcă a fost evaziv:

„Din punctul meu de vedere, eu mi-aș fi dorit mult mai mult. Am demonstrat-o până acum, am stat permanent în primele trei (n.r. - locuri din clasament), am avut multe opțiuni să facem un pas să fim mult mai sus, dar cred că important la o echipă e ceea ce vrei să construiești, jucătorii pe care îi aduci în iarnă, în vară.

Trebuie să crești de la an la an, la fiecare 6 luni, să fii mult mai exigent și cu jucătorii, și cu stafful. Acest lucru nu pot să-l spun decât la sfârșitul campionatului (n.r. - dacă va rămâne). Mă doare că nu avem mai multe puncte. Puteam să fim acolo, dar sunt multe cauze, e prea mult de discutat”.

Regretul lui Costel Gâlcă: „Nu am reușit să iau de la început ce-mi trebuie”

Despre regretele care-l încearcă, antrenorul a spus:

„Poate că nu am reușit să iau ceea ce vreau de la început, să conving să-mi vină de la început ceea ce-mi trebuie. Cu siguranță că echipa arăta altfel, vă spun. Din punctul meu de vedere.

Dar nu înseamnă că dacă a venit un jucător X nu a venit și cu acordul meu. Suntem într-un moment în care trebuie să ne gândim la toate, la planul financiar. E important ca an de an, la fiecare 6 luni, dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să aduci plusvaloare.

Nu sunt de acord să vină jucători ca să fie rezerve, nu există așa ceva. Trebuie să aduci jucători mult mai buni.

Jucători au venit, ne-au ajutat cât au putut ei. Atâta poate clubul în momentul ăsta, s-au luat jucători care au venit cu opțiuni.

Dacă ne referim strict la români, la Moruțan și la Daniel (Paraschiv), ei ne-au ajutat, chiar dacă ne așteptam la mult mai mult.

Vă spun, eu sunt zi de zi și văd evoluția lor. Știu că ne așteptam ca Moruțan să dea nu știu câte pase de gol, să ia acțiuni pe cont propriu, nu e ușor. Trebuie să analizăm mult mai multe lucruri și după aceea vom înțelege”.

