Ceea ce un oficial al Rapidului a semănat acum 6 luni a fost „cules”, cu ajutorul agresiunii fizice, la un meci de juniori disputat în weekend.

În aprilie, Vasile Maftei a ales să prefațeze un derby, pe platforma Superbet, cântând „Rapidiștii-n Ghencea s-au dezlănțuit / Au pus mâna pe ciomege și i-au ciomăgit”.

Zilele trecute, un meci de juniori U17, disputat la Craiova, între Universitatea și Rapid, s-a lăsat cu scene de groază.

Un părinte al unui fotbalist oltean a fost bătut, în timp ce își ținea fiica de 11 ani de mână, de un grup al părinților jucătorilor de la Rapid.

Conform victimei, evenimentele s-au desfășurat sub privirile pasive ale unui oficial al giuleștenilor, Vasile Maftei.

În urmă cu o jumătate de an, adresam o întrebare, chiar în titlul unui articol publicat pe GOLAZO.ro: Violența, până unde? Articolul îl găsiți AICI.

Una dintre întâmplările reprobabile care era amendată în articol se referea chiar la Vasile Maftei. Cel care prefațase derby-ul Rapid - FCSB, care urma să se joace pe Giulești, fredonând versurile unui cântec incitator la violență, pe care îl au ultrașii rapidiști.

Maftei fusese întrebat de comedianții George Tănase și Ionus Rusu care e cântecul lui favorit, totul fiind filmat pe Arena Națională, în cadrul unui episod al emisiunii microBEAST, producție aparținând firmei de pariuri Superbet, sponsorul Ligii 1.

Ce a răspuns Maftei? A fedonat un cântec din repertoriul galeriei giuleștene:

„Rapidiștii-n Ghencea s-au dezlănțuit,

Au pus mâna pe ciomege și i-au ciomăgit,

Încercarea moarte n-are, n-ai cum să nu încerci,

Toți steliștii au o cruce și un loc de veci,

Unde? În Cimitirul Ghencea, Ghencea, Ghencea”

Influencerii chiar s-au amuzat: „Un nou cântec pe care o să-l cânte în mașină” a spus Ionuț Rusu, fan dinamovist, referindu-se la George Tănase, fan Rapid. „Gata! De acum înainte am cântec de cântat!”, a răspuns Tănase.

Violența, până unde? Iată până unde! Până la un meci de juniori, când, sub ochii celui care incita la pus mâna pe ciomege, câțiva părinți chiar au făcut acest lucru și au luat la bătaie un alt părinte, care apelase și el la înjurături.

Iar Maftei, din postura de director tehnic al Centrului de Copii și Juniori, vine și explică senin, într-o reacție pentru gsp.ro că: „Am interveni și noi, dar e complicat. Te poți alege cu un pumn în gură. Nu poți sta să vezi cum îți este înjurat copilul, dar nu-l apăr și nici nu sunt de acord cu ce a făcut. Victima să facă plângere, să anunțe autoritățile, vom vedea ce se va întâmpla” .

Plângerea aproape sigur va exista, rezolvarea cazului puțin probabil. Fiindcă avem antecedente în această privință:

Sunt doar câteva dintre exemplele care ne spun că autoritățile nu reușesc să găsească vinovații.

Cel mai vechi dintre aceste incidente s-a produs acum mai bine de 1 an, iar cel mai proaspăt e de acum 8 luni! Și nu au fost identificați agresorii.

Până ca oamenii legii să-și facă datoria, violența însă escaladează. Când și oficialii îndeamnă la pus mâna pe ciomege, totul fiind validat chiar de firma care caută să-și facă imagine de pe urma fotbalului, atunci e clar că se aplică o singură lege, cea a junglei. Unde se va impune întotdeauna ciomagul, nu civilizația.

