„Mi-a plăcut Rapidul în a doua repriză” Cum vede Cristi Săpunaru finalul de play-off: „Nu cred că mai sunt șanse”

RAPID - CFR CLUJ 1-2. Cristi Săpunaru (42 de ani) crede că giuleștenii ar fi meritat mai mult, în special după prestația din repriza a doua.

Deși giuleștenii au fost aproape de egalare după pauză, fostul căpitan al Rapidului consideră că problemele din prima repriză au cântărit decisiv.

Săpunaru: „ Mi-a plăcut Rapidul în a doua repriză”

Săpunaru a tras un semnal de alarmă în privința șanselor la podium, dar și a importanței meciurilor pierdute într-un play-off în care fiecare punct contează.

„În prima repriză nu a funcționat nimic. Rapid a avut o singură centrare, prin Onea, dar Christensen nu este un marcator, este un număr 8.

Mi-a plăcut Rapidul în a doua repriză. Consider că putea să egaleze. Chiar putea să și câștige. Au încercat… Moruțan a încercat să lumineze jocul”, a declarat Săpunaru, conform digisport.ro.

Pentru Rapid urmează trei meciuri foarte grele. Șanse reale pentru baraj mai au, da, pentru locul trei nu cred că mai sunt șanse Cristian Săpunaru

