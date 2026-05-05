„E o problemă cu Borza” Basarab Panduru trage un semnal de alarmă în privința fundașului de la Rapid: „Face greșeli care nu prea se fac”
Superliga

„E o problemă cu Borza” Basarab Panduru trage un semnal de alarmă în privința fundașului de la Rapid: „Face greșeli care nu prea se fac”

alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 09:59
  • RAPID - CFR CLUJ 1-2. Fostul internațional Basarab Panduru a analizat partida pierdută de giuleșteni, pe teren propriu, evidențiind problemele persistente din jocul giuleștenilor.
  • Totodată, Panduru a tras un semnal de alarmă în privința lui Andrei Borza (20 de ani).

Panduru a remarcat, totuși, evoluția îmbunătățită a Rapidului după pauză.

„Nu știu ce putem face mai mult!” Moruțan, dezamăgit după înfrângerea cu CFR Cluj: „Ne antrenăm sută la sută, dar nu reușim să ne facem jocul”
Citește și
„Nu știu ce putem face mai mult!” Moruțan, dezamăgit după înfrângerea cu CFR Cluj: „Ne antrenăm sută la sută, dar nu reușim să ne facem jocul”
Citește mai mult
„Nu știu ce putem face mai mult!” Moruțan, dezamăgit după înfrângerea cu CFR Cluj: „Ne antrenăm sută la sută, dar nu reușim să ne facem jocul”

Panduru, despre Rapid: „E ceva acolo, frică, tensiune, ceva nu e în regulă”

Fostul internațional crede că echipa antrenată de Costel Gâlcă are potențial să arate altfel în etapele următoare:

„Repriza a doua mi-a dat senzaţia că Rapid se poate transforma în următoarele etape, mi-a plăcut ce am văzut. Rapidul marchează şi pe final sunt o grămadă de ocazii. Dacă se termina 2-2 nu mă mira, sincer.

La Rapid iar te întrebi de ce nu funcţionează nimic în prima repriză? E ceva acolo, nu ştiu, o frică, tensiune cu suporterii, e ceva ce nu e în regulă”.

Uită-te la Borza, e o problemă cu el”

„Pasa lui Huja este excepțională! Totuși, este o minge statică, nu s-a dus mingea în margine. Borza nu îl vede pe Braun, nu ştie că este în spate. Îl vede când e trecut în faţă, dar deja e prea târziu. I-a luat faţa şi s-a terminat aici.

Preluarea este excepţională. Uită-te la Borza. Nu ştiu ce face. Dacă îl vede, îl lasă să dea. Este o problemă cu el. Face nişte greşeli din astea care nu prea se fac.

Uitându-mă la tinerii ăştia, câteodată am impresia că ei cred că sunt buni, că nu trebuie să mai facă nimic.

Păi, dacă îţi pun toate greşelile din campionatul ăsta, din play-off, o să vezi ce bun eşti. Dar nu numai el, mulţi dintre ei. Toţi au pretenţii, dar nu fac lucrurile cum trebuie să le facă.

Probabil că nu este în momentul ăsta pentru un sistem cu 4, poate are nevoie de oameni să îl ajute. Poate un sistem cu 5 i se potriveşte mai bine.

Ceva nu e în regulă. De prea multe ori greşeşti, dar greşeli care se văd pe tabelă” , a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Citește și

Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Superliga
09:28
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Citește mai mult
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Nicolescu îl acuză pe Vassaras Președintele lui Dinamo nu acceptă explicațiile CCA:  „Au tăiat ce nu le-a convenit din conversația de la VAR”
Superliga
21:07
Nicolescu îl acuză pe Vassaras Președintele lui Dinamo nu acceptă explicațiile CCA: „Au tăiat ce nu le-a convenit din conversația de la VAR”
Citește mai mult
Nicolescu îl acuză pe Vassaras Președintele lui Dinamo nu acceptă explicațiile CCA:  „Au tăiat ce nu le-a convenit din conversația de la VAR”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
CFR Cluj Basarab Panduru rapid costel galca andrei borza
Știrile zilei din sport
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Liga 2
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Rugby
18:30
Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Citește mai mult
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Campionate
11:21
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Citește mai mult
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
20:47
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
20:11
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
20:03
Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid
Dinamo, sancționată pentru rasism  Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Top stiri
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Diverse
17:40
Gică Popescu, lovitură în afaceri O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul
Citește mai mult
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Tenis
10:47
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Citește mai mult
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
B365
05.05
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
Citește mai mult
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share