„E o problemă cu Borza” Basarab Panduru trage un semnal de alarmă în privința fundașului de la Rapid: „Face greșeli care nu prea se fac”

RAPID - CFR CLUJ 1-2. Fostul internațional Basarab Panduru a analizat partida pierdută de giuleșteni, pe teren propriu, evidențiind problemele persistente din jocul giuleștenilor.

Fostul internațional Basarab Panduru a analizat partida pierdută de giuleșteni, pe teren propriu, evidențiind problemele persistente din jocul giuleștenilor. Totodată, Panduru a tras un semnal de alarmă în privința lui Andrei Borza (20 de ani).

Panduru a remarcat, totuși, evoluția îmbunătățită a Rapidului după pauză.

Panduru, despre Rapid: „E ceva acolo, frică, tensiune, ceva nu e în regulă”

Fostul internațional crede că echipa antrenată de Costel Gâlcă are potențial să arate altfel în etapele următoare:

„Repriza a doua mi-a dat senzaţia că Rapid se poate transforma în următoarele etape, mi-a plăcut ce am văzut. Rapidul marchează şi pe final sunt o grămadă de ocazii. Dacă se termina 2-2 nu mă mira, sincer.

La Rapid iar te întrebi de ce nu funcţionează nimic în prima repriză? E ceva acolo, nu ştiu, o frică, tensiune cu suporterii, e ceva ce nu e în regulă”.

„ Uită-te la Borza, e o problemă cu el”

„Pasa lui Huja este excepțională! Totuși, este o minge statică, nu s-a dus mingea în margine. Borza nu îl vede pe Braun, nu ştie că este în spate. Îl vede când e trecut în faţă, dar deja e prea târziu. I-a luat faţa şi s-a terminat aici.

Preluarea este excepţională. Uită-te la Borza. Nu ştiu ce face. Dacă îl vede, îl lasă să dea. Este o problemă cu el. Face nişte greşeli din astea care nu prea se fac.

Uitându-mă la tinerii ăştia, câteodată am impresia că ei cred că sunt buni, că nu trebuie să mai facă nimic.

Păi, dacă îţi pun toate greşelile din campionatul ăsta, din play-off, o să vezi ce bun eşti. Dar nu numai el, mulţi dintre ei. Toţi au pretenţii, dar nu fac lucrurile cum trebuie să le facă.

Probabil că nu este în momentul ăsta pentru un sistem cu 4, poate are nevoie de oameni să îl ajute. Poate un sistem cu 5 i se potriveşte mai bine.

Ceva nu e în regulă. De prea multe ori greşeşti, dar greşeli care se văd pe tabelă” , a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport