Decizia „Regelui" Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit"
Publicat: 24.03.2026, ora 17:32
  • TURCIA - ROMÂNIA. Gică Popescu (58 de ani), fostul mare internațional român, a vorbit despre decizia membrilor „Generației de Aur” de a se mobiliza pentru semifinala barajului pentru CM 2026.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Jucătorii „Generației de Aur” au fost invitați la meciul cu Turcia, dar și la antrenamentul oficial al naționalei de pe Beşiktaş Park. Totuși, foștii internaționali au decis să nu participe la sesiunea de pregătire.

Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!
Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”

„Baciul” a anunțat că și Gică Hagi (61 de ani) va merge la Istanbul, deși acesta a spus inițial că nu va fi prezent.

„O să venim miercuri dimineaţa la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa.

Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa.

A decis şi Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu, conform fanatik.ro.

14 victorii
a înregistrat România în cele 26 de partide jucate cu Turcia. Adversara de joi a câștigat cinci meciuri, iar alte 7 s-au încheiat la egalitate. „Tricolorii” au marcat 49 de goluri și au primit 24.

Ultimul meci direct câștigat de Turcia a fost pe 10 septembrie 2013, scor 2-0, pe Arena Națională din București, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014.

Ultima victorie a României a avut loc pe 9 noiembrie 2017, scor 2-0, într-un amical disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj.

Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro. Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Topul celor mai valoroși jucători:

  • România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €
  • Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

Colțul de suflet al lui Lucescu GOLAZO.ro a vizitat biserica românilor din Istanbul, recuperată și refăcută de selecționer: „Ne rugăm pentru el”
Kovacs, delegat la baraj „Centralul” român arbitrează un meci decisiv pentru  calificarea la CM 2026
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
„Trei luni am fost în depresie”  Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
