Decizia „Regelui” Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”

TURCIA - ROMÂNIA. Gică Popescu (58 de ani), fostul mare internațional român, a vorbit despre decizia membrilor „Generației de Aur” de a se mobiliza pentru semifinala barajului pentru CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Jucătorii „Generației de Aur” au fost invitați la meciul cu Turcia, dar și la antrenamentul oficial al naționalei de pe Beşiktaş Park. Totuși, foștii internaționali au decis să nu participe la sesiunea de pregătire.

„Baciul” a anunțat că și Gică Hagi (61 de ani) va merge la Istanbul, deși acesta a spus inițial că nu va fi prezent.

„O să venim miercuri dimineaţa la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa.

Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa.

A decis şi Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu, conform fanatik.ro.

14 victorii a înregistrat România în cele 26 de partide jucate cu Turcia. Adversara de joi a câștigat cinci meciuri, iar alte 7 s-au încheiat la egalitate. „Tricolorii” au marcat 49 de goluri și au primit 24.

Ultimul meci direct câștigat de Turcia a fost pe 10 septembrie 2013, scor 2-0, pe Arena Națională din București, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014.

Ultima victorie a României a avut loc pe 9 noiembrie 2017, scor 2-0, într-un amical disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj.

Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro. Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Topul celor mai valoroși jucători:

România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €

Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport