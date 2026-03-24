Sfat pentru jucătorii lui Il Luce Expertul în arbitraj de la Marca analizează prestațiile lui Francois Letexier și îi avertizează pe tricolori: „Să nu facă asta!"
Francois Letexier, arbitrul partidei Turcia - România, dreapta. Foto: Imago. În medalion, Pavel Fernandez, experul Marca pe problemed e arbitraj. Foto: arhivă personală. Colaj: GOLAZO.ro
Nationala

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 19:03
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 20:01
  • Francois Letexier, 36 de ani, va conduce la centru partida din Turcia și România, din barajul pentru Cupa Mondială din 2026
  • Pavel Fernandez, 39 de ani, expert pe probleme de arbitraj la Marca, face un portret cuprinzător arbitrului francez.
  • Care sunt sfaturile spaniolului pentru fotbaliștii români, în rândurile de mai jos.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cea mai mare performanță din cariera arbitrului francez a fost conducerea Supercupei Europei din 2023, dintre Manchester City și Sevilla, scor 5-4 după loviturile de departajare.

Pavel Fernandez: „Letexier nu cedează sub presiune”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Pavel Fernandez, expertul Marca pe probleme de arbitraj, pentru o „radiografie” a arbitrului francez.

Fernandez e de părere că alegerea UEFA pentru Turcia – România e una foarte bună și avertizează jucătorii să nu simuleze.

Salut, Pavel! Este Letexier genul de arbitru care lasă meciul să se desfășoare mai liber sau va încerca să controleze partida încă din primele minute?

Salut! În opinia mea, Letexier este un arbitru foarte curajos, unul dintre cei mai buni din lume, și nu cred că va încerca să țină meciul sub control strict; asta se întâmplă mai degrabă în cazul arbitrilor care nu au un autocontrol atât de bine dezvoltat. Va fi la fel ca întotdeauna, ar fi o greșeală să-i ignorăm obiceiurile. A arbitrat meciuri mult mai importante cu mare succes.

Așadar, mă aștept la un arbitru curajos, care să permită jocul, care să permită contactul, dialogul și care va ști să gestioneze situația dacă meciul se complică.

Este un arbitru căruia nu-i este teamă să acorde cartonașe, chiar și atunci când se află sub presiunea unui public în delir, cum va fi cazul în meciul Turcia-România?

Exact, nu cred că va ceda sub presiune, nici sub consecințele unei posibile eliminări ale vreunui jucător. Totuși, este adevărat că nu acordă cartonașe cu ușurință, nu le arată fără motiv și înțelege foarte bine momentele jocului. Dacă dă cartonașe, e pentru că sunt mai mult decât justificate.

Și, totuși, în acest sezon a arbitrat 14 meciuri în Ligue 1 și a acordat 64 de cartonașe galbene. Crezi că, uneori, exagerează cu zelul său?

Competițiile interne sunt întotdeauna înșelătoare. Același lucru se întâmplă și în Spania. Arbitrii de aici au cifre foarte mari în ceea ce privește cartonașele, iar, cu toate acestea, când conduc meciuri în competițiile europene, numerele scad considerabil.

Jucătorii se comportă mai bine și nu există viciile, greșelile meciurilor anterioare din campionate, care rămân în memoria fotbaliștilor, ceea ce ajută la conducerea mai bună a partidelor fără a fi nevoie să se utilizeze cartonașele.

6 cartonașe roșii
a acordat Letexier în cele 14 partide conduse în Ligue1

Pavel Fernandez: „Să nu simuleze!”

Care crezi că sunt punctele lui forte? Comunică bine cu jucătorii sau este unul dintre acei arbitri distanți?

Este un arbitru apropiat de jucători, care ascultă și înțelege, deși nu exagerează cu dialogul. Cred că are echilibrul perfect pentru a ști când să oprească partida, fără a pierde însă prea mult timp dintr-un meci. E o alegere foarte bună pentru o partidă de o asemenea încărcătură ca Turcia – România.

În ce aspecte crezi că ar trebui să-și îmbunătățească prestația?

Chiar nu are prea multe de îmbunătățit. E unul dintre cei mai buni arbitri din lume, iar când ești printre cei mai buni din lume nu prea mai ai loc de îmbunătățiri. Dacă ar fi să-i găsesc un punct negativ, cred că este prea serios; uneori, un zâmbet, un făcut cu ochiul, o bătaie pe spate ajută la umanizarea figurii arbitrului.

La ce ar trebui să fie atenți jucătorii? Este unul dintre cei care nu acceptă protestele, de exemplu?

Să nu-și piardă timpul simulând, exagerând, încercând să ridice „temperatura” meciului. Autocontrolul arbitrului internațional francez este atât de mare încât mă îndoiesc că vor reuși să-l facă să-și piardă cumpătul și să fie păcălit.

Deși a fost numit cel mai bun arbitru din lume în 2024, Letexier a arbitrat, în carieră, doar o singură finală a unui trofeu important. Supercupa Europei din 2023, dintre Manchester City și Sevilla? De ce?

Cred că are ghinionul de a-l avea în față pe Clement Turpin, un alt arbitru de top la nivel mondial, iar UEFA nu este întotdeauna echitabilă. Trebuie să împartă arbitrajele și pe țări. Dar este sigur că, mai devreme sau mai târziu, va arbitra o finală de Cupă Mondială sau de Liga Campionilor.

Depășiți la cote de piață

Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro. Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Topul celor mai valoroși jucători:

  • România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €
  • Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

Campionatul Mondial romania Francois Letexier Pavel Fernandez
Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 15 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share