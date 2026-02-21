Pleacă de la Rapid  L-a fi anunțat deja pe Dan Șucu de decizia luată » Va semna cu un club din Ligue 1! +30 foto
Pleacă de la Rapid L-a fi anunțat deja pe Dan Șucu de decizia luată » Va semna cu un club din Ligue 1!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 14:23
  • Daniel Sandu (33 de ani), directorul departamentului de scouting de la Rapid, ar urma să se despartă de formația giuleșteană.
  • Acesta ar putea semna cu un club din Ligue 1. Despre ce formație e vorba, mai jos.

Daniel Sandu, angajat în cadrul clubului Rapid începând cu noiembrie 2021, a primit o ofertă din partea unui club din Franța în urmă cu 10 zile.

Daniel Sandu pleacă de la Rapid

Daniel Sandu ar fi fost ofertat de Toulouse, echipa de pe locul 10 din Ligue 1, și ar fi decis să o părăsească pe Rapid, anunță gsp.ro.

Acesta l-ar fi anunțat deja pe Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, de decizia pe care a luat-o.

În noiembrie 2021, Daniel Sandu a fost angajat de Rapid ca scouter. În vara anului 2024, acesta a fost promovat în funcția de director sportiv.

La finalul sezonului 2024/2025, Sandu a fost mutat pe o nouă funcție: aceea de director al departamentului de scouting, pe care a ocupat-o până acum.

În această iarnă, Rapid i-a transferat pe:

  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo
  • Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro
  • Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris
  • Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino

Pentru giuleșteni urmează derby-ul cu Dinamo din această seară, de la ora 20:30, de pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2848
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2842
8UTA Arad2842
9Oțelul Galați2841
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

