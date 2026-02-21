Pleacă de la Rapid L-a fi anunțat deja pe Dan Șucu de decizia luată » Va semna cu un club din Ligue 1!

Daniel Sandu (33 de ani), directorul departamentului de scouting de la Rapid, ar urma să se despartă de formația giuleșteană.

Acesta ar putea semna cu un club din Ligue 1. Despre ce formație e vorba, mai jos.

Daniel Sandu, angajat în cadrul clubului Rapid începând cu noiembrie 2021, a primit o ofertă din partea unui club din Franța în urmă cu 10 zile.

Daniel Sandu pleacă de la Rapid

Daniel Sandu ar fi fost ofertat de Toulouse, echipa de pe locul 10 din Ligue 1, și ar fi decis să o părăsească pe Rapid , anunță gsp.ro.

Acesta l-ar fi anunțat deja pe Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, de decizia pe care a luat-o.

În noiembrie 2021, Daniel Sandu a fost angajat de Rapid ca scouter. În vara anului 2024, acesta a fost promovat în funcția de director sportiv.

La finalul sezonului 2024/2025, Sandu a fost mutat pe o nouă funcție: aceea de director al departamentului de scouting, pe care a ocupat-o până acum.

În această iarnă, Rapid i-a transferat pe:

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

(26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

(22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

(30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris

(26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino

Pentru giuleșteni urmează derby-ul cu Dinamo din această seară, de la ora 20:30, de pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

