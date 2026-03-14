RAPID - DINAMO. Prima repriză din derby a fost marcată de 3 faze controversate pe care brigada condusă de Istvan Kovacs le-a judecat de fiecare dată în favoarea „câinilor”.

Tensiune maximă în Giulești, la primul derby din play-off. Arbitrii au avut o misiune infernală încă din primele minute ale partide.

Min. 5 - Penalty pentru Dinamo: Musi cade în careu după un contact cu Borza

La primul atac mai periculos la poarta lui Aioani, Armstrong a centrat de pe partea stângă pentru Alexandru Musi, cel care a venit lansat în careu din flancul opus.

În săritură, atacantul adus de la FCSB a fost lovit peste piciorul drept de Andrei Borza. Inițial, Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, însă a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR.

„Centralul” din Carei și-a schimbat decizia și a acordat lovitură de pedeapsă pentru Dinamo.

Danny Armstrong a fost cel care și-a asumat execuția, după ce etapa trecută Cătălin Cîrjan a irosit un penalty în meciul cu CFR Cluj (0-2). Și a reușit să deschidă scorul cu un șut pe jos în dreapta lui Aioani, care a plonjat în partea opusă.

Min. 9 - Armstrong, iertat de „galben” după ce a provocat galeria Rapidului

Imediat după gol, Armstrong s-a îndreptat către galeria Rapidului și le-a făcut semn să tacă. Gest pe care l-a repetat de două ori, stârnind furia suporterilor, dar și a jucătorilor giuleșteni.

Onea a fost cel mai vehement, ducându-se spre mijlocașul scoțian. A fost oprit însă de Opruț și Cîrjan, care încercau să-l calmeze.

Kovacs a văzut gestul făcut de Armstrong și l-a luat imediat în primire, însă l-a iertat de cartonaș. Decizia se va dovedi a fi una crucială pentru restul partidei!

Min. 26 - Armstrong scapă de eliminare

Armstrong a fost din nou în centrul atenției la jumătatea primei reprize. A avut o intrare tare pe tibia lui Cătălin Vulturar și s-a ales imediat cu un cartonaș galben.

Reluările au arătat că Vulturar a avut noroc și a evitat contactul din plin cu crampoanele lui Armstrong.

Faza a fost verificată și în camera VAR, însă Cătălin Popa și Stelian Slabu au decis că nu au existat elemente necesare pentru un cartonaș roșu.

Chiar dacă a scăpat de „roșu” direct, Armstrong tot ar fi putut fi eliminat în acest moment, dacă Istvan Kovacs i-ar fi acordat „galben” și după reacția provocatoare de la gol.

