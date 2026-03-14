Dani Coman le dă fiori fanilor lui FC Argeș Bogdan Andone ar putea pleca! Ce oferte are tehnicianul +9 foto
Dani Coman
Dani Coman le dă fiori fanilor lui FC Argeș Bogdan Andone ar putea pleca! Ce oferte are tehnicianul

Publicat: 14.03.2026, ora 20:40
Actualizat: 14.03.2026, ora 20:40
  • Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a anunțat că Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, ar putea părăsi echipa.

FC Argeș are un sezon de vis cu Bogdan Andone la cârmă. Piteștenii au obținut calificarea în play-off la primul sezon de după promovare.

Alb-violeții au debutat în a doua parte a campioantului cu o victorie suprinzătoare (1-0) pe terenul liderului U Craiova, iar Dani Coman a afirmat că mare parte din merit îl are tehnicianul de 51 de ani.

Dani Coman le dă fiori fanilor lui FC Argeș: „Bogdan Andone are oferte din Belgia şi din Cipru!”

„Am creat o echipă bună, care se poate lupta cu marile echipe ale campionatului. Am câștigat de două ori cu CFR Cluj, de două ori cu FCSB, am câștigat la Craiova, la Dinamo.

Nu poate fi întâmplător. Asta arată că avem un grup unit, o echipă care știe ce vrea de la fiecare joc, avem niște jucători antrenabili, care nu comentează indiferent de ceea de le cere preparatorul fizic.

Asta arată că am creat, până la urmă, un grup. Nu aș putea spune că avem valori extraordinare, pentru că nu avem posibilități financiare să luăm jucători.

Dar am creat un grup frumos, unit, care va crește. Sunt convins că dacă vom face alegerile potrivite în această vară la anul vom fi și mai binea” a declarat Dani Coman, citat de fanatik.ro.

Întrebat pe ce perioadă mai are contract Bogdan Andone cu gruparea din Trivale, oficialul celor de la FC Argeș a recunoscut că, pe lângă oferta de la Genk, tehnicianul este curtat și de o echipă din Cipru.

„Cât vrea eu (n.r. râde). Acum depinde și de el… Are o discuție în Belgia. Există și o ofertă din Cipru. Dar, deocamdată, el își dorește să rămână la Pitești. Mi-a spus-o. Asta este creația noastră”, a concluzionat Coman.

FC ARGEȘ - U CRAIOVA. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova

Imediat după finalul meciului, Bogdan Andone a fost surprins în genunchi în dreptul băncii de rezerve, închinându-se și sărutând o icoană.

„Vreau să-i felicit pe jucători pentru efort, atitudine, dar și pentru modul în care au interpretat jocul. A fost o plăcere să urmăresc echipa, cum ne-am organizat defensiv, cum am speculat spațiile. A fost un meci foarte bun al nostru.

Era clar că trebuie să ne ridicăm nivelul în play-off. Am întâlnit o echipă valoroasă, greu de învins, mai ales aici. Le mulțumesc suporterilor care au venit de la Pitești să ne susțină.

Acest rezultat arată că nu întâmplător am avut parcursul bun din sezonul regulat și am făcut multe meciuri foarte bune. Trebuie să ne bucurăm în continuare de fotbal și să ne testăm limitele”, a declarat Bogdan Andone, la Prima Sport.

Întrebat dacă FC Argeș se gândește la titlu, Bogdan Andone a declarat: „Nu! Noi ne propunem să câștigăm următorul joc. Acum, băieții trebuie să se bucure de cele două zile libere, iar de luni vom începe să pregătim meciul cu U Cluj, o echipă foarte puternică”.

