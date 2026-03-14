Keita s-a întors VIDEO. Cum a fost primit în Giulești, după ce a lovit o femeie cu mașina și a ajuns în control judiciar
Keita s-a întors VIDEO. Cum a fost primit în Giulești, după ce a lovit o femeie cu mașina și a ajuns în control judiciar

Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 14.03.2026, ora 20:52
Actualizat: 14.03.2026, ora 21:06
  • Rapid - Dinamo. Kader Keita (26 de ani) s-a întors în Giulești, la 11 zile distanță după ce a lovit o femeie cu mașina.
  • Mijlocașul Rapidului se află sub control judiciar după ce a fugit de la locul accidentului.

Pe 3 martie, Keita a lovit pe trecerea de pietoni o femeie în vârstă de 68 de ani și a petrecut 24 de ore în arestul Poliției Capitalei.

VIDEO. Cum a fost primit Keita în Giulești, după ce a lovit o femeie cu mașina și a ajuns în control judiciar

Ulterior, Keita a fost eliberat și a ajuns sub control judiciar. Nu poate părăsi Capitala, astfel că va putea evolua doar la meciurile de pe teren propriu. El a lipsit și la meciul cu Universitatea Craiova, încheiat 1-1, săptămâna trecută.

Totuși, Costel Gâlcă l-a inclus în lot pentru partida cu Dinamo, iar mijlocașul a revenit pentru prima oară pe Giulești după accident.

Cu aproximativ o jumătate de oră înaintea meciului, în timp ce participa la un joc cu mingea alături de celelalte rezerve ale gazdelor, muzica de pe stadion s-a oprit pentru câteva secunde.

Galeria a profitat de moment și i-a scandat numele lui Keita, care a salutat gestul ultrașilor.

Starea victimei s-a agravat

Veștile nu sunt deloc bune pentru Keita, care ar putea ajunge după gratii.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, femeia pe care a lovit-o cu mașina ar fi suferit mai multe AVC-uri și este în prezent conectată la aparate, medicii menținând-o sub supraveghere permanentă.

Surse judiciare au confirmat pentru GOLAZO.ro gravitatea stării în care se află victima și au precizat că persoana vătămată nu a putut depune plângere în dosar, deoarece se afla în stare de inconștiență încă de la momentul producerii accidentului.

Încadrarea juridică se poate modifica în funcție de evoluția stării victimei. În cazul în care femeia va deceda, acuzația de vătămare corporală se va transforma în ucidere din culpă”, au explicat sursele menționate.

Pedepsele în funcție de gravitatea faptei:

  1. Părăsirea locului accidentului: închisoare de la 2 la 7 ani
  2. Vătămare corporală: 2-7 ani / cazul lui Keita în acest moment: victima are nevoie de peste 90 de zile de îngrijiri medicale sau viața victimei este pusă în primejdie ori există leziuni grave.
  3. Ucidere din culpă - 2-7 ani

Victima a fost internată cu multiple traumatisme

La internare, pacienta a fost diagnosticată cu multiple traumatisme severe, printre care:

  • traumatism cranio-cerebral
  • hematom subdural acut emisfer stâng
  • hemoragie subarahnoidiană
  • fractură occipitală dreaptă
  • pneumocefalie bazală
  • fractură de humerus stâng
  • fractură de bazin
  • fracturi la ambele oase ale gambei drepte

