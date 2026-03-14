„Seara ucid, iar dimineața concurează?!" Oleksandr Usyk, reacție dură după decizia Comitetului Olimpic în privința sportivilor din Rusia și Belarus

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 20:30
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 20:31
  • Oleksandr Usyk (39 de ani) a avut o reacție dură, după ce Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) le-a permis sportivilor ruși să evolueze sub propriul drapel.

Boxerul ucrainean nu este de acord cu decizia favorabilă pe care au primit-o sportivii din Rusia și Belarus, referitor la participarea acestora la Jocurile Paralimpice de Iarnă.

Oleksandr Usyk: „O absurditate completă”

După decizia Comitetului Olimpic Internațional a apărut un adevărat val de critici, mai multe delegații alegând să protesteze chiar la ceremonia de deschidere. România, deși se zvonise că nu va fi prezentă, a luat parte într-un final la ceremonie.

Unul dintre cei mai vehemenți sportivi care au luat atitudine pe acest subiect a fost Oleksandr Usyk, campionul mondial la categoria grea.

„Opinia mea nu s-a schimbat, acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Oamenii care susțin uciderea altora, bombardarea orașelor civile, a spitalelor, a școlilor și a oricărui alt tip de persoană nu ar trebui să aibă dreptul să participe la Jocurile Olimpice.

Jocurile Olimpice au fost create ca jocuri ale păcii, iar acum cineva care ucide la ordinul altei persoane și lansează rachete asupra unei alte țări are voie să participe la sport. Aceasta este o absurditate completă.

Dacă cineva chiar urmează ordinele comandantului său suprem de a merge să lupte, atunci nu poate merge la competiții sportive și să-și reprezinte țara acolo”, a declarat Usyk, conform theguardian.com.

Să continue să fie soldat. Seara ucide, iar dimineața concurează ca sportivi?! Asta pur și simplu nu se leagă Oleksandr Usyk

După ce Tyson Fury și-a anunțat revenirea, Usyk a declarat că și-ar dori să aibă o ultimă luptă chiar cu sportivul britanic, după ce, anterior, l-a mai învins de două ori.

Cum cel mai probabil lupta ar fi urmat să aibă loc în Arabia Saudită, acolo unde s-au disputat și precedentele două, Usyk a vorbit despre războiul din Orient.

„Având în vedere situația actuală din lume, sarcina mea este pur și simplu să fiu pregătit pentru ceea ce mă așteaptă.

Apoi, organizatorii vor decide unde ar putea avea loc lupta, unde pot organiza acest spectacol, astfel încât să fie în siguranță pentru toți participanții și spectatorii”, a mai spus Usyk.

