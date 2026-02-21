Apariție-surpriză la Rapid - Dinamo FOTO: Internaționalul român e pe Arena Națională, la derby-ul etapei 28

RAPID - DINAMO. Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a fost surprins în tribunele Arenei Naționale.

Marcator pentru Rizespor în victoria echipei sale, scor 2-0, cu Kocaelispor, în cel mai recent meci din Turcia, Valentin Mihăilă a dat o fugă până în Capitală pentru a urmări derby-ul etapei #28 din Liga 1.

Valentin Mihailă, în tribune la Rapid - Dinamo

Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova a fost surprins de camerele TV în tribună, pe cel mai mare stadion din România, alături de Jerry Gane (54 de ani), antrenorul secund al echipei naționale, dar și de Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21.

Mihăilă este om de bază pentru selecționata antrenată de Mircea Lucescu.

Fotbalistul traversează o perioadă foarte bună, cu trei goluri înscrise în ultimele cinci meciuri de campionat, chiar înaintea meciului de baraj cu Turcia.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV

Rapid - Dinamo, echipele de start:

Rapid : Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson

: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

