Ce nu s-a văzut la TV FOTO. Oaspeți de seamă la Rapid - Dinamo: două legende, un fost acționar din Giulești și o ironie dură vizavi de noua siglă

Derby-ul Rapid - Dinamo nu s-a consumat doar pe gazon. Giuleștiul a oferit destule imagini și în afara cadrului surprins de camerele TV: de la invitați cu greutate în loje până la înțepăturile dintre cele două galerii.

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GOLAZO.ro a surprins trei momente care au trecut aproape neobservate în timpul derby-ului.

1. Jean Valvis, din nou în Giulești

Una dintre aparițiile neobișnuite ale serii a fost Jean Valvis. Omul de afaceri greco-elvețian, cu un trecut important în istoria recentă a Rapidului, a revenit în Giulești pentru derby-ul cu Dinamo.

Valvis a urmărit partida din zona lojelor și a fost surprins alături de Robert Niță și Adrian Iencsi, doi dintre foștii fotbaliști Rapidului. Acesta a stat și în apropierea fiului cel mic al lui Dan Șucu, cel din urmă lipsind de la meci.

Jean Valvis a fost acționar minoritar la Rapid în perioada în care clubul era condus de George Copos. Atunci omul de afaceri a fost implicat și ca sponsor, fiind patronul La Dorna, brand ce a apărut pe tricourile Rapidului.

2. „Câinele” lui Dinamo s-a transformat în pisică

Niciun Rapid - Dinamo fără războiul galeriilor, iar giuleștenii au găsit o metodă prin care să atingă un subiect sensibil pentru rivali: noua siglă a lui Dinamo.

Profitând de nemulțumirile existente deja în rândul dinamoviștilor față de noua emblemă, suporterii Rapidului au pregătit propria interpretare. Au desenat litera „D”, însă în interior, în locul câinelui asociat tradițional cu Dinamo, personajul aduce mai degrabă cu o pisică.

Bannerele au fost amplasate intenționat într-o zonă din care să poată fi văzute de galeria oaspete.

3. Hagi și Petrescu, unul lângă altul în Giulești

O altă imagine interesantă a venit din tribună, acolo unde Gheorghe Hagi și Dan Petrescu au urmărit împreună derbyul.

Petrescu, revenit în circuit după o perioadă dificilă, a devenit în ultima vreme o prezență constantă la meciurile din Superligă. De această dată, „Bursucul” a ales să stea alături de vechiul său prieten și coleg din „Generația de Aur”, Gheorghe Hagi.

Pentru Dan Petrescu, Giuleștiul înseamnă însă și un episod aparte din cariera de antrenor. A pregătit Rapidul în sezonul 2003-2004 și a trecut atunci printr-un moment rămas în memoria fotbalului românesc: la presiunea galeriei rapidiste, a sărutat steagul Rapidului, gest care a provocat furie în rândul fanilor steliști.

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