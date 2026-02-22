Statistică șocantă la derby! Nu s-a mai întâmplat asta de când Rapid a revenit în Superliga!

RAPID - DINAMO 2-1. La derby-ul cu Dinamo, gruparea giuleșteană a înregistrat o statistică șocantă!

E prima dată când se întâmpla asta, de la revenirea giuleștenilor pe prima scenă a fotbalului românesc, în vara anului 2021.

Rapid, cea mai mică posesie de la revenirea în Liga 1, la meciul cu Dinamo

În ciuda faptului că s-a impus în derby-ul de pe Arena Națională, Rapid a avut o posesie foarte mică la meciul cu Dinamo, doar 26%.

Aceasta este, conform statisticianului Ligii Profesioniste de Fotbal, Liviu Manolache, cea mai mică posesie de la revenirea Rapidului în prima ligă.

„Doar 26 % a fost posesia Rapidului în meciul cu Dinamo, cea mai mică înregistrată de giuleșteni într-o partidă de Superligă de la revenirea pe prima scenă din 2021”, a scris Liviu Manolache, pe Facebook.

Nici în primul sezon de Liga 1, atunci când Rapid a jucat în play-out și a încheiat pe locul 9, echipa nu a înregistrat o posesie mai mică decât cea din meciul cu Dinamo.

Ca urmare a victoriei cu Dinamo, Rapid a egalat-o pe rivala din oraș, ambele formații având în acest moment 52 de puncte, unul în spatele liderului Universitatea Craiova.

Statisticile Rapidului de la meciul cu Dinamo:

Posesie - 26%

Șuturi spre poartă: 10

Șuturi pe poartă: 3

Cornere: 7

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

