Statistică șocantă la derby! Nu s-a mai întâmplat asta de când Rapid a revenit în Superliga! +31 foto
Rapid - Dinamo FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

Statistică șocantă la derby! Nu s-a mai întâmplat asta de când Rapid a revenit în Superliga!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 00:14
  • RAPID - DINAMO 2-1. La derby-ul cu Dinamo, gruparea giuleșteană a înregistrat o statistică șocantă!

E prima dată când se întâmpla asta, de la revenirea giuleștenilor pe prima scenă a fotbalului românesc, în vara anului 2021.

„Nu am fost 100% azi" Marian Aioani , despre titularizarea sa + Ce spune despre momentul în care a fost lovit în cap cu un bulgăre
„Nu am fost 100% azi" Marian Aioani, despre titularizarea sa + Ce spune despre momentul în care a fost lovit în cap cu un bulgăre
„Nu am fost 100% azi” Marian Aioani , despre titularizarea sa + Ce spune despre momentul în care a fost lovit în cap cu un bulgăre

Rapid, cea mai mică posesie de la revenirea în Liga 1, la meciul cu Dinamo

În ciuda faptului că s-a impus în derby-ul de pe Arena Națională, Rapid a avut o posesie foarte mică la meciul cu Dinamo, doar 26%.

Aceasta este, conform statisticianului Ligii Profesioniste de Fotbal, Liviu Manolache, cea mai mică posesie de la revenirea Rapidului în prima ligă.

„Doar 26 % a fost posesia Rapidului în meciul cu Dinamo, cea mai mică înregistrată de giuleșteni într-o partidă de Superligă de la revenirea pe prima scenă din 2021”, a scris Liviu Manolache, pe Facebook.

Nici în primul sezon de Liga 1, atunci când Rapid a jucat în play-out și a încheiat pe locul 9, echipa nu a înregistrat o posesie mai mică decât cea din meciul cu Dinamo.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Ca urmare a victoriei cu Dinamo, Rapid a egalat-o pe rivala din oraș, ambele formații având în acest moment 52 de puncte, unul în spatele liderului Universitatea Craiova.

Statisticile Rapidului de la meciul cu Dinamo:

  • Posesie - 26%
  • Șuturi spre poartă: 10
  • Șuturi pe poartă: 3
  • Cornere: 7

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

„Să nu mai repetăm greșeala" Daniel Paraschiv speră că Rapid a depășit perioada nefastă: „Cred că putem regla asta"
„Să nu mai repetăm greșeala" Daniel Paraschiv speră că Rapid a depășit perioada nefastă: „Cred că putem regla asta"
„Să nu mai repetăm greșeala” Daniel Paraschiv speră că Rapid a depășit perioada nefastă: „Cred că putem regla asta”
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist

dinamo bucuresti liga 1 rapid posesie
„Nu cred că a vrut să lovească!" Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
„Nu cred că a vrut să lovească!" Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla" reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla" reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
„Are un stâng mai bun decât al meu" Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
„Are un stâng mai bun decât al meu" Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic"
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi: „Nu s-a schimbat nimic"
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani"
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani"
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă"
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă"
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto"
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto"
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!"
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!"
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

