„Să nu mai repetăm greșeala” Daniel Paraschiv speră că Rapid a depășit perioada nefastă: „Cred că putem regla asta” +31 foto
Daniel Paraschiv (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Superliga

„Să nu mai repetăm greșeala” Daniel Paraschiv speră că Rapid a depășit perioada nefastă: „Cred că putem regla asta”

alt-text Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 23:41
  • RAPID - DINAMO 2-1. Daniel Paraschiv (26 de ani) e fericit că a reușit să marcheze în derby.

Atacantul giuleștenilor a marcat al doilea gol al Rapidului ('34), după ce Borza deschisese scorul în minutul 30.

„A trebuit să riscăm" Constantin Gâlcă a comentat titularizarea lui Aioani în derby-ul cu Dinamo: „Era important pentru noi să câștigăm"
„A trebuit să riscăm" Constantin Gâlcă a comentat titularizarea lui Aioani în derby-ul cu Dinamo: „Era important pentru noi să câștigăm"
„A trebuit să riscăm” Constantin Gâlcă a comentat titularizarea lui Aioani în derby-ul cu Dinamo: „Era important pentru noi să câștigăm”

Daniel Paraschiv: „Nu contează împotriva cui marchez”

„Un gol e un gol, nu contează împotriva cui marchez. E un derby, pe Arenă, dar pentru mine toate golurile sunt foarte importante. Mereu jucăm într-o atmosferă frumoasă, fanii noștri se asigură să se întâmple asta.

Sunt importante punctele câștigate azi, a fost un derby câștigat după o perioadă mai nefastă și pentru echipă, și pentru mine, personal. Sperăm să o ținem așa”.

Daniel Paraschiv: „Să nu mai repetăm această greșeală”

Vârful alb-vișiniilor își dorește ca echipa lui să lase în urmă perioada dificilă:

„Au fost acele incidente. Până la urmă, și astea dau culoare unui meci de fotbal. Aș prefera să joc în loc să stau, mai ales pe vremea asta din cauza incidentelor pentru care s-a oprit meciul.

E destul de greu să te bați și cu fundașii adverși, să te ferești și de bulgări.

Echipa a scârțâit puțin, dar cred că putem regla asta. Trebuie să ne concentrăm pe prezent, pentru că am făcut, poate, prea multe calcule până acum și am pierdut niște puncte importante în unele meciuri pe care nimeni nu se aștepta să le pierdem. Ar fi bine să nu mai repetăm această greșeală”, a spus Paraschiv.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
„Cumva, au meritat cele 3 puncte"  Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același" + ce spune despre Pușcaș
Superliga
23:17
„Cumva, au meritat cele 3 puncte" Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același" + ce spune despre Pușcaș
„Cumva, au meritat cele 3 puncte”  Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același” + ce spune despre Pușcaș
„N-am găsit spații în apărarea lor" Andrei Mărginean, după înfrângerea cu Rapid: „Asta mi-a spus arbitrul la golul anulat"
Superliga
23:06
„N-am găsit spații în apărarea lor" Andrei Mărginean, după înfrângerea cu Rapid: „Asta mi-a spus arbitrul la golul anulat"
„N-am găsit spații în apărarea lor” Andrei Mărginean, după înfrângerea cu Rapid: „Asta mi-a spus arbitrul la golul anulat”

dinamo bucuresti rapid superliga Daniel Paraschiv
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
13:26
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Campionate
12:34
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Stranieri
10:26
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Diverse
13:13
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi: „Nu s-a schimbat nimic”
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
14:49
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
14:58
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
14:56
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Superliga
21.02
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Campionate
09:30
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Stranieri
21.02
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Campionate
21.02
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

