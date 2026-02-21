„Să nu mai repetăm greșeala” Daniel Paraschiv speră că Rapid a depășit perioada nefastă: „Cred că putem regla asta”

RAPID - DINAMO 2-1. Daniel Paraschiv (26 de ani) e fericit că a reușit să marcheze în derby.

Atacantul giuleștenilor a marcat al doilea gol al Rapidului ('34), după ce Borza deschisese scorul în minutul 30.

Daniel Paraschiv: „Nu contează împotriva cui marchez”

„Un gol e un gol, nu contează împotriva cui marchez. E un derby, pe Arenă, dar pentru mine toate golurile sunt foarte importante. Mereu jucăm într-o atmosferă frumoasă, fanii noștri se asigură să se întâmple asta.

Sunt importante punctele câștigate azi, a fost un derby câștigat după o perioadă mai nefastă și pentru echipă, și pentru mine, personal. Sperăm să o ținem așa”.

Daniel Paraschiv: „Să nu mai repetăm această greșeală”

Vârful alb-vișiniilor își dorește ca echipa lui să lase în urmă perioada dificilă:

„Au fost acele incidente. Până la urmă, și astea dau culoare unui meci de fotbal. Aș prefera să joc în loc să stau, mai ales pe vremea asta din cauza incidentelor pentru care s-a oprit meciul.

E destul de greu să te bați și cu fundașii adverși, să te ferești și de bulgări.

Echipa a scârțâit puțin, dar cred că putem regla asta. Trebuie să ne concentrăm pe prezent, pentru că am făcut, poate, prea multe calcule până acum și am pierdut niște puncte importante în unele meciuri pe care nimeni nu se aștepta să le pierdem. Ar fi bine să nu mai repetăm această greșeală”, a spus Paraschiv.

