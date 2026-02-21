Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist

RAPID - DINAMO. Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan s-au transferat în ianuarie la Rapid. Până acum, n-au influențat deloc jocul giuleștenilor.

Sâmbătă seară, ei au dominat prima repriză pe Arena Națională: Moruțan a creat faza de 1-0, pasându-i decisiv lui Borza; Paraschiv a finalizat cu capul pentru 2-0.

Din ianuarie, de când s-au transferat Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan la Rapid, nu reușiseră niciun meci bun.

Ce zicea Angelescu despre Moruțan și Paraschiv: „În play-off ”

Nici vârful, nici extrema-„decar” nu s-au remarcat cu nimic, fără goluri, fără pase decisive.

Președintele vișiniilor, Victor Angelescu, a fost întrebat de curând când îi așteaptă în formă pe cei doi. „În play-off”, a răspuns oficialul.

Prima lor partidă solidă a fost chiar înaintea play-off-ului. Sâmbătă a fost seara lor în prima repriză a derbyului cu Dinamo.

Moruțan a creat faza de 1-0 . Recuperare, duel câștigat și assist

Întâi s-a remarcat Moruțan. Numărul 80 a insistat la o minge respinsă, a câștigat duelul cu Soro pe partea dreaptă, aproape de tușă, s-a răsucit inspirat și, la marginea careului, i-a pasat înapoi lui Borza.

Fundașul stânga a înscris cu un șut frumos la colțul lung, dar Moruțan crease acțiunea.

Paraschiv, atent la respingere și primul gol vișiniu

Al doilea, vârful. Un contraatac vijelios purtat pe extremă de Onea, fundașul dreapta a centrat și căpitanul Dobre era în mijlocul careului.

A tras, a respins Epassy, însă Paraschiv era acolo, atent. Cap și gol, pentru 2-0.

Prima repriză s-a încheiat cu avantajul Rapidului, exact rezultatul final din tur. Giuleștenii au învins-o pe Dinamo cu 2-0. Ambele goluri au fost însă după pauză pe 19 octombrie: Gnahore, în proprie poartă (59), și Manea (74).

