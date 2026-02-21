Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist +31 foto
Rapid a sărbătorit intens reușita lui Paraschiv foto: Raed Krishan/GOLAZO
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist

Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 21.02.2026, ora 21:29
Actualizat: 21.02.2026, ora 22:43
  • RAPID - DINAMO. Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan s-au transferat în ianuarie la Rapid. Până acum, n-au influențat deloc jocul giuleștenilor. 
  • Sâmbătă seară, ei au dominat prima repriză pe Arena Națională: Moruțan a creat faza de 1-0, pasându-i decisiv lui Borza; Paraschiv a finalizat cu capul pentru 2-0. 

Din ianuarie, de când s-au transferat Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan la Rapid, nu reușiseră niciun meci bun.

Ce zicea Angelescu despre Moruțan și Paraschiv: „În play-off

Nici vârful, nici extrema-„decar” nu s-au remarcat cu nimic, fără goluri, fără pase decisive.

Președintele vișiniilor, Victor Angelescu, a fost întrebat de curând când îi așteaptă în formă pe cei doi. „În play-off”, a răspuns oficialul.

Prima lor partidă solidă a fost chiar înaintea play-off-ului. Sâmbătă a fost seara lor în prima repriză a derbyului cu Dinamo.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
Moruțan a creat faza de 1-0. Recuperare, duel câștigat și assist

Întâi s-a remarcat Moruțan. Numărul 80 a insistat la o minge respinsă, a câștigat duelul cu Soro pe partea dreaptă, aproape de tușă, s-a răsucit inspirat și, la marginea careului, i-a pasat înapoi lui Borza.

Fundașul stânga a înscris cu un șut frumos la colțul lung, dar Moruțan crease acțiunea.

Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (25 imagini)

Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+25 Foto
Paraschiv, atent la respingere și primul gol vișiniu

Al doilea, vârful. Un contraatac vijelios purtat pe extremă de Onea, fundașul dreapta a centrat și căpitanul Dobre era în mijlocul careului.

A tras, a respins Epassy, însă Paraschiv era acolo, atent. Cap și gol, pentru 2-0.

Prima repriză s-a încheiat cu avantajul Rapidului, exact rezultatul final din tur. Giuleștenii au învins-o pe Dinamo cu 2-0. Ambele goluri au fost însă după pauză pe 19 octombrie: Gnahore, în proprie poartă (59), și Manea (74).

