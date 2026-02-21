„Nu am fost 100% azi” Marian Aioani, despre titularizarea sa + Ce spune despre momentul în care a fost lovit în cap cu un bulgăre

RAPID - DINAMO 2-1. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a vorbit despre derby-ul câștigat de echipa sa, în etapa #28 a Ligii 1.

Ieșit accidentat la meciul cu Farul, Aioani a jucat 90 de minute în derby-ul cu Dinamo, iar la final a vorbit despre revenire, dar și despre momentul în care a fost lovit în cap de un bulgăre de zăpadă aruncat din tribună.

RAPID - DINAMO. Marian Aioani: „Nu am fost 100% azi”

La interviul de după meci, portarul Rapidului a declarat:

„Am simțit că m-a lovit ceva foarte puternic. Cred că acel bulgăre a fost strâns mai mult în pumni, probabil avea și gheață, dar s-a simțit destul de tare.

(n.r. - despre revenirea de după accidentare) Staff-ul medical a avut grijă foarte mare de mine în această săptămână și vreau să le mulțumesc pe această cale.

A fost destul de dificil pentru că n-am ieșit foarte bine la meciul cu Farul. Nu am fost 100% azi, m-am antrenat doar ieri puțin, dar am preferat să joc pentru că nici Dejan (n.r. - Iliev) nu era foarte bine și a trebuit să riscăm pentru că era un meci important.

Cred că am avut o atitudine foarte bună. În prima repriză am avut un joc consistent, în a doua am luptat mult, ne-am apărat... păcat că am luat gol, dar e important că am câștigat”, a declarat Marian Aioani, la Prima Sport.

A fost o presiune azi pentru că n-am fost foarte bine ca echipă în ultima perioadă, dar la meciul acesta am arătat bine. Marian Aioani, portarul Rapidului

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

