A început „războiul” galeriilor Mesajul postat de  Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu”

Dinamo - Rapid. Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a postat pe rețelele de socializare un mesaj ironic la adresa rivalilor din Giulești.

Fanii „câinilor” au readus în discuție falimentul vechiului club Rapid și înființarea noii entități „FC R București”.

Meciul se va disputa astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fanii dinamoviști au publicat două documente, unul despre falimentul Rapidului și unul despre înființarea noii echipe.

Dinamo - Rapid. Peluza Cătălin Hîldan a stârnit reacții din partea giuleștenilor

Postarea cu cele două poze era însoțită de textul: „În 5 ani sărbătoresc un secol! La 10 ani un mileniu. Firma și clubul FC «R» București. Falimentul București”.

Vineri seară se vânduseră deja 29.000 de bilete pentru Dinamo - Rapid, iar în cursul zilei de sâmbătă a fost depășit numărul de 30.000 de tichete vândute. Din acest număr, 7.000 sunt destinate fanilor lui Rapid.

Organizatorii partidei așteaptă aproximativ 35.000 de suporteri pe Arena Națională.

Cei de la Rapid au anunțat că bilete destinate giuleștenilor, în Peluza Sud, sunt deja sold out.

Peluza Nord a giuleștenilor se va reuni la Piața Muncii, la ora 18:00, urmând să plece spre Arena Națională într-un corteo însoțit de jandarmi.

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 în peluza Rapidului! 🇱🇻 𝐀𝐇𝐎𝐄! 💪 🔙 Ultimul #DinamoRapid 📸 #OriundeOricandRapid Publicată de FC Rapid pe Sâmbătă, 18 octombrie 2025

În acest context, meciul dintre cele două echipe va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.

Top 3 prezențe pe stadion în acest sezon:

Rapid - FCSB, 2-2, etapa 6 - 26.871 de suporteri

Dinamo - FCSB, 4-3, etapa 4 - 23.215 de suporteri

U Craiova - Dinamo, 2-2, etapa 11 - 22.440 de suporteri

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport