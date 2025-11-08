Pedepsiți pentru rasism! Decizia FIFA împotriva noastră după meciul câștigat cu 1-0 în fața Austriei: 6 capete de acuzare
alt-text Theodor Jumătate , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 16:37
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 16:37
  • Comisia de Disciplină FIFA a sancționat și FRF, și naționala, după incidentele de la România - Austria (1-0), pe 12 octombrie.
  • A doua cea mai mare amendă impusă de forul mondial pentru meciurile de luna trecută și o parte închisă a tribunelor la următorul joc.
  • Principalul cap de acuzare: discriminare și rasism!

Și la națională, la fel ca la echipele de club. Aproape că nu există meci la care să nu fim anchetați, judecați și pedepsiți de UEFA sau FIFA.

În campania pentru Mondial a selecționatei, FIFA a luat măsurile de disciplină împotriva FRF pentru incidentele provocate pe stadioane.

Numai în iunie, după 1-2 cu Austria și 2-0 cu Cipru, amenda totală a fost de 71.500 de euro.

6 capete de acuzare după România - Austria. Primul: rasism!

Acum, Comisia de Disciplină a forului de la Zurich a anunțat deciziile pentru partidele jucate luna trecută, și România - Austria 1-0 (12 octombrie) a fost unul dintre cele mai dificile dosare.

FIFA a avut 6 capete de acuzare împotriva noastră:

  • Discriminare, rasism. 
  • Ordinea și securitatea meciului. 
  • Nerespectarea regulilor de siguranță și a măsurilor de prevenție. 
  • Invadarea sau tentativa de a invada terenul de joc. 
  • Aprinderea de torțe sau alte obiecte. 
Peluza ultrașilor la 1-0 cu Austria, pe Arena Națională Foto: Raed Krishan Peluza ultrașilor la 1-0 cu Austria, pe Arena Națională Foto: Raed Krishan
  • Folosirea gesturilor, cuvintelor, obiectelor pentru transmiterea mesajelor nepotrivite la un eveniment sportiv. 

Amendă de 61.160 de euro și 15% din tribune închise

Care a fost pedeapsa? O amendă masivă, de 57.000 de franci elvețieni, echivalentul a 61.160 de euro, a doua cea mai mare sancțiune financiară din octombrie în preliminariile CM.

Am fost depășiți numai de sârbi, după incidentele de la confruntarea cu Albania (0-1).

94.000 de euro
a fost amenda primită de Serbia la Comisia de Disciplină FIFA

Nu am fost doar amendați. Ni s-au închis 15% din tribune la următorul meci de pe teren propriu (cu San Marino, la Ploiești, pe 18 noiembrie).

Am luat amendă și după incidentele de la Nicosia

FRF fusese pedepsită și după Cipru - România 2-2, chiar dacă „tricolorii” evoluaseră în deplasare, pe 9 septembrie.

Atunci, amenda a fost mai mică: 32.000 de franci elvețieni, adică 34.330 de euro. Printre capetele de acuzare, nu a mai fost discriminare/rasism!

austria Echipa Nationala FIFA romania PEDEAPSA rasism preliminarii cm 2026
