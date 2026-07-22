Rupe tăcerea după bătaia de la finală Spaniolul Gavi, solicitare fermă pentru FIFA, după ce a fost trântit la pământ de Paredes +6 foto
Gavi, în timpul alteracației cu Paredes. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Rupe tăcerea după bătaia de la finală Spaniolul Gavi, solicitare fermă pentru FIFA, după ce a fost trântit la pământ de Paredes

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 11:37
  • Gavi (21 de ani), mijlocașul Barcelonei și al naționalei Spaniei, a vorbit despre incidentele petrecute imediat după finala Campionatului Mondial câștigată de iberici în fața Argentinei, scor 1-0 după prelungiri.
  • Fotbalistul spaniol, implicat direct în altercația de după fluierul final, consideră că jucătorii Argentinei nu ar trebui suspendați de FIFA.
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Gavi a intervenit pentru a-și apăra coechipierul, Eric Garcia, care se afla deja într-un conflict cu Leandro Paredes. Argentinianul l-a prins pe mijlocașul spaniol, l-a trântit la pământ și i-a smuls vesta.

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Fotbalistul a recunoscut că incidentele au fost violente, însă consideră că jucătorii Argentinei nu ar trebui pedepsiți.

„Nu. Dacă îți spun sincer, nu cred că ar trebui suspendați. Înțeleg că nu este o imagine bună pentru copii, dar există și partea asta a fotbalului, care este puțin mai violentă.

Poate că, pentru mine, cel mai logic ar fi fost să fie eliminat în timpul meciului și atât.

Dar, cum spuneam, până la urmă cred că totul face parte din fotbal și așa trebuie să fie”, a spus Gavi, conform marca.com.

Galerie foto (6 imagini)

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
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Spania a cucerit titlul mondial la capătul unei finale extrem de tensionate, cu multe dueluri tari, provocări și momente în care spiritele s-au încins.

Ibericii s-au impus cu 1-0 după prelungiri, prin golul marcat de Ferran Torres în minutul 106, iar Argentina a terminat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Enzo Fernandez în finalul timpului regulamentar.

După fluierul final, tensiunile au continuat și au degenerat într-o încăierare între jucătorii celor două echipe. Membrii staff-urilor ambelor naționale au intrat pe teren pentru a despărți grupurile și a calma spiritele.

FIFA a deschis o anchetă, urmând să analizeze imaginile și rapoartele oficialilor partidei înainte de a decide dacă vor exista sancțiuni.

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