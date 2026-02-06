Gâlcă, nemulțumit Antrenorul a numit minusul Rapidului în meciul cu Petrolul: „N-am fost clari acolo” + ce spune despre Moruțan și Paraschiv

RAPID - PETROLUL 1-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a odihnit mai mulți titulari la meciul cu ploieștenii, dar nu regretă decizia luată.

Antrenorul alb-vișiniilor cere răbdare din partea fanilor pentru ca Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv să se adapteze în Giulești.

Ploieștenii au deschis scorul în Giulești, în minutul 72, prin Paul Papp și au egalat 3 minute mai târziu, prin Alex Pașcanu.

Costel Gâlcă: „Morutan și Paraschiv mai au nevoie de adaptare”

„V-am spus, mi-aș fi dorit ca Moruțan să intre din primul meci, din primul minut de când a venit. Și el, și Paraschiv mai au ei nevoie de adaptare, mai au nevoie de timp.

Sperăm să-l avem cât mai curând și pe Talisson”, a spus Gâlcă la flash-interviu.

Gâlcă a fost întrebat dacă regretă că nu a băgat toți titularii din primul minut.

„Nu, nu regret alegerile făcute pentru acest meci. Am avut 4 meciuri în 12 zile. E greu. Era și momentul celorlalți să joace, să demonstreze că merită să joace la Rapid, să fie în primul 11. Să fie competiție la echipă, ca să avem un nivel foarte bun.

Azi n-am dus mingea la careu de foarte multe ori. Am avut-o, dar n-am fost clari acolo. N-am avut inspirație”.

Gâlcă se gândește deja la meciul de Cupă, cu CFR Cluj, programat marți, de la 20:00, în Gruia.

„Ne dorim să mergem acolo, să ne calificăm mai departe. E Cupa și e importantă pentru noi”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport