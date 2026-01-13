„Lui Șucu îi transmitem clar!” Suporterii Rapidului, furioși după mesajul postat de club: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei”

Mai mulți șefi de departament din cadrul clubului Rapid au mers în Italia pentru un schimb de experiență cu omologii lor de la Genoa.

Imediat după anunțul clubului, suporterii giuleșteni au reacționat și au condamnat inițiativa, susținând că nu vor să existe niciun fel de asociere între Rapid și altă echipă.

Cele două cluburi împart același patronat, după ce Dan Șucu a preluat și Genoa în urmă cu puțin peste un an.

Peluza Nord Rapid: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei”

Fanii rapidiști au contestat atât asocierea cu clubul Genoa, cât și anumite persoane din conducere, precum Daniel Sandu sau Daniel Carciug, cu cel din urmă având mai multe conflicte în ultimele sezoane.

„Ca urmare a celor anunțate astăzi de «conducerea» clubului Rapid București, noi, Peluza Nord Rapid București, condamnăm ferm tentativa de asociere între culorile și istoria clubului nostru și orice altă entitate ce nu ne reprezintă.

Cu tot respectul pentru suporterii echipei Genoa, nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii Rapidului orchestrată de conducere în aceste vremuri noi, ale fotbalului modern, așa cum le numesc distinșii domni si domnișoare din conducere.

Rămânem fideli alb-vișiniului, susținem clubul necondiționat, atât la victorii cât si prin cele mai grele momente.

Refuzăm jocurile de culise contrare bibliei rapidiste. Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția și nu vom permite ca numele Rapid să fie folosit în combinații care ne dezonorează.

Ne-am săturat să fim folosiți pe post de decor. Ne-am săturat ca suporterii Rapidului să fie combustibilul de imagine al unor oameni care, până să-și asocieze numele de club, erau complet anonimi pentru fenomenul fotbalistic și inexistenți pentru spiritul Rapidului. Rapidul nu este o rampă de lansare, nu este un brand de împrumut și, cu siguranță, nu este o fațadă pentru ambiții personale.

Nu acceptăm ca istoria noastră să fie rescrisă de oameni paraleli cu Rapidul. O istorie construită în peste 100 de ani, în ploaie, în frig, în faliment, în ligile inferioare, cu tribunele pline chiar și atunci când conturile erau goale. Istoria Rapidului nu se editează în birouri și nu se cosmetizează în conferințe de presă.

Domnului Dan Șucu îi transmitem clar: faptul că nu am fost vocali în acești aproximativ trei ani de patronat nu înseamnă că am fost «orbi». Suntem pe deplin conștienți de fumigena aprinsă ritualic la începutul fiecărui sezon, menită să țină speranța în viață și să amâne răspunsurile reale.

Rapidul nu trăiește din promisiuni reciclate și discursuri goale!

Nu ne putem explica cum în conducerea clubului continuă să existe personaje precum Daniel Sandu, sub al cărui «management» clubul a fost păgubit cu milioane de euro prin transferuri fără sens, fără performanță și fără viitor. La Rapid, incompetența nu poate fi trecută la capitolul „pierderi colaterale”.

Și nu, nu l-am uitat nici pe Daniel Carciug, cel care, cu o lejeritate revoltătoare, ne-a numit «clienți» și a vorbit despre a fi «storși la maxim» atunci când venim la stadion. Rapidistul nu este client. Rapidistul este motivul pentru care clubul încă există.

Cine nu înțelege asta nu are ce căuta nici în jurul Rapidului, nici în istoria lui. Rapidul nu se negociază, nu se exploatează și nu se folosește. Rapidul se respectă!

Semnat,

Peluza Nord Rapid București”, a transmis Peluza Nord Rapid, pe pagina de Facebook.

Mesajul transmis de clubul Rapid

„O delegație a Rapidului a fost prezentă pentru câteva zile la Genoa, pentru un schimb de experiență în cadrul clubului cu care împărțim nu doar același patronat, ci și o viziune comună despre fotbal, tradiție și comunitate.

Vizita a însemnat mai mult decât un simplu schimb de tricouri: fiecare șef de departament al Rapidului a lucrat direct alături de omologii săi de la Genoa, într-un dialog deschis despre procese, idei și bune practici. Este un prim pas într-o colaborare care va continua, cu următoarea întâlnire programată la București, atunci când delegația clubului italian va veni în Giulești.

Două cluburi cu trecut puternic, conectate de prezent și orientate spre viitor”, a scris clubul Rapid, pe pagina de Facebook.

