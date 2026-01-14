Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece +38 foto
Victor Angelescu
Superliga

Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție" + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 18:15
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a precizat că vrea să discute cu fanii echipei despre nemulțumirile lor.

Mai mulți șefi de departament din cadrul clubului Rapid au mers în Italia timp de câteva zile, pentru un schimb de experiență cu omologii lor de la Genoa, lucru contestat dur de suporterii formației din Giulești.

Victor Angelescu: „O să avem cu discuție cu ei”

Președintele Rapidului a declarat că se va întâlni cu fanii echipei, pentru a discuta despre nemulțumirile lor și pentru a calma spiritele.

„Nu vreau să comentez. Avem lucruri mai importante de făcut zilele astea. Încercăm să închidem transferurile.

Fanii sunt foarte importanți, am văzut ce au spus. Vom avea o discuție. Am fost destul de prinși în această perioadă. Nu vreau să răspund. O să vedem ce i-a supărat. Nu îmi place să răspund la supoziții.

O să avem o discuție cu ei și vom vedea care sunt nemulțumirile lor.

Mie mi se pare normal ce se întâmplă (n.r. cu Rapid și Genoa). Sunt două cluburi cu același patron. Nu îmi place să răspund până când nu voi discuta cu ei. E normal ca oamenii din club să meargă la Genoa și invers.

Nu e prima oară când suporterii noștri dau un comunicat sau au anumite păreri. Sunt sigur că vor susține echipa ca până acum. Nu am stabilit o zi exactă. Am avut alte lucruri de făcut și pregătim și primul meci de acasă.

Ne vom vedea după meci, săptămâna viitoare. Eu cred că vor veni la meci. De ce să nu susțină echipa? Sunt suporterii Rapidului.

Au arătat că susțin echipa mereu. Ei nu vin să susțină conducerea sau o anumită persoană din club, vin pentru jucători. Nu cred că nu vor veni” a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro.

Oficialul giuleștenilor a venit și cu lămuriri despre situația lui Dan Șucu, patronul clubului, după tensiunile din ultima perioadă. Întrebat dacă Șucu ar putea pleca de la echipă, Angelescu a răspuns:

Nu, nici nu se pune problema. Sunt niște supoziții. Nu aș mai vrea să comentez lucruri despre acel comunicat. Vom avea o discuție în club Victor Angelescu, președinte Rapid

Pentru Rapid urmează meciul cu Metaloglobus de sâmbătă, de la ora 20:00, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa pregătită de Costel Gâlcă se află pe locul secund în campionat, cu 39 de puncte, la unul singur în spatele liderului Craiova.

Peluza Nord Rapid: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei”

Fanii rapidiști au contestat atât asocierea cu clubul Genoa, cât și anumite persoane din conducere, precum Daniel Sandu sau Daniel Carciug, cu cel din urmă având mai multe conflicte în ultimele sezoane.

„Ca urmare a celor anunțate astăzi de «conducerea» clubului Rapid București, noi, Peluza Nord Rapid București, condamnăm ferm tentativa de asociere între culorile și istoria clubului nostru și orice altă entitate ce nu ne reprezintă.

Cu tot respectul pentru suporterii echipei Genoa, nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii Rapidului orchestrată de conducere în aceste vremuri noi, ale fotbalului modern, așa cum le numesc distinșii domni si domnișoare din conducere.

Rămânem fideli alb-vișiniului, susținem clubul necondiționat, atât la victorii cât si prin cele mai grele momente.

Refuzăm jocurile de culise contrare bibliei rapidiste. Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția și nu vom permite ca numele Rapid să fie folosit în combinații care ne dezonorează.

Ne-am săturat să fim folosiți pe post de decor. Ne-am săturat ca suporterii Rapidului să fie combustibilul de imagine al unor oameni care, până să-și asocieze numele de club, erau complet anonimi pentru fenomenul fotbalistic și inexistenți pentru spiritul Rapidului.

Rapidul nu este o rampă de lansare, nu este un brand de împrumut și, cu siguranță, nu este o fațadă pentru ambiții personale.

Nu acceptăm ca istoria noastră să fie rescrisă de oameni paraleli cu Rapidul. O istorie construită în peste 100 de ani, în ploaie, în frig, în faliment, în ligile inferioare, cu tribunele pline chiar și atunci când conturile erau goale. Istoria Rapidului nu se editează în birouri și nu se cosmetizează în conferințe de presă.

Domnului Dan Șucu îi transmitem clar: faptul că nu am fost vocali în acești aproximativ trei ani de patronat nu înseamnă că am fost «orbi». Suntem pe deplin conștienți de fumigena aprinsă ritualic la începutul fiecărui sezon, menită să țină speranța în viață și să amâne răspunsurile reale.

Rapidul nu trăiește din promisiuni reciclate și discursuri goale!

Nu ne putem explica cum în conducerea clubului continuă să existe personaje precum Daniel Sandu, sub al cărui «management» clubul a fost păgubit cu milioane de euro prin transferuri fără sens, fără performanță și fără viitor. La Rapid, incompetența nu poate fi trecută la capitolul „pierderi colaterale”.

Și nu, nu l-am uitat nici pe Daniel Carciug, cel care, cu o lejeritate revoltătoare, ne-a numit «clienți» și a vorbit despre a fi «storși la maxim» atunci când venim la stadion. Rapidistul nu este client. Rapidistul este motivul pentru care clubul încă există.

Cine nu înțelege asta nu are ce căuta nici în jurul Rapidului, nici în istoria lui. Rapidul nu se negociază, nu se exploatează și nu se folosește. Rapidul se respectă!

Semnat,

Peluza Nord Rapid București”, au scris ultrașii pe pagina lor de Facebook.

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

genoa liga 1 FANI rapid victor angelescu dan sucu
