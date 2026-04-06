Dan Udrea Când victima devine complicele huliganilor

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 16:03
  • Un fotbalist a fost lovit de un băț cu care se bate toba, lucru surprins de camerele TV. Filmarea realizată de GOLAZO.ro după acest act huliganic arată ceva și mai grav.
  • De ce Dobre merită felicitat pentru cum s-a comportat la evenimentele de după meci, în timp ce Onea merită criticat pentru o atitudine rușinoasă: în comentariul de mai jos.

E normal și firesc că suporterii Rapidului au fost supărați la finalul meciului pierdut cu U Cluj, scor 1-2.

Dincolo de înfrângere, prestația din repriza a doua a fost una umilitoare pentru Moruțan și compania.

De ce suporterii Rapidului aveau dreptul să fie supărați

După terminarea celor 90 de minute, fanii și-au contestat favoriții. Dobre a intrat într-un conflict cu unii dintre spectatorii aflați deasupra băncii tehnice, iar jucătorii care au mers în fața galeriei din peluză au avut de suportat huiduieli, fluierături și chiar și înjurături.

Până aici, e de acceptat. Nu poți pretinde unui suporter să cânte tot meciul, iar după ce s-a terminat un joc în care în ultimele 45 de minute echipa lui a fost efectiv batjocorită pe teren, să mai vină să mai și aplaude și eventual să plece în liniște acasă.

E normal să aibă o reacție de nemulțumire, să conteste și să fluiere. E o formă prin care îți arăți dezaprobarea față de modul în care echipa te-a tratat pe tine, ca suporter, dar și fotbalul.

De ce „Bravo, Dobre!”

Ce s-a întîmplat însă mai departe nu mai e în regulă. Unul dintre ultrași a aruncat înspre grupul de fotbaliști veniți în fața peluzei cu unul dintre bețele cu care bătuse în tobă pe parcursul partidei.

Bățul l-a lovit undeva în piept pe unul dintre jucători, pare să fie Vulturar victima, moment în care Dobre a avut cea mai normală reacție posibilă. S-a enervat și le-a făcut semn colegilor să plece din fața suporterilor. Ceva de genul: „Gata, hai să mergem, că nu acceptăm așa ceva!”.

Momentul în care Dobre le face semn colegilor să plece din fața fanilor

Bravo, Dobre! Așa se comportă un căpitan! Are atitudine, are personalitate, nu se lasă călcat în picioare.

Gestul suporterului e grav. Acel băț putea ateriza în capul, ochiul sau fața unui fotbalist și am fi putut asista la o accidentare urâtă. Dar și mai grav decât acest gest a fost scena care a urmat și care a fost surprinsă de imaginile filmate de reporterii GOLAZO.ro.

De ce „Rușine, Onea!”

Onea, aflat foarte aproape de locul în care fost aruncat obiectul, a mers spășit pentru a lua acel băț, apoape că i l-a smuls din mână lui Vulturar, după care a întrebat spre tribună al cui e și a mers personal să-l înapoieze.

Acela a fost momentul în care una dintre potențialele victime ale unui huligan devine chiar complicele agresorului. Se ocupă să-i returneze obiectul, adică să ascundă proba. Și, evident, să-i facă pe plac ultrasului, poate așa va intra în grațiile peluzei.

Gestul lui Onea e revoltător. Devine chiar deranjant pentru colegul său care a fost lovit. Dar e și dezonorant pentru un fotbalist care a purtat banderola Rapidului în acest sezon.

Onea a mers și le-a înapoiat bățul ultrașilor

Spre deosebire de Dobre, care n-a acceptat să pună capul în pământ, Onea a îngenucheat în fața unor acte de huliganism. Pe care le-a validat. Și pe care chiar le și încurajează pe viitor. „Luați bățul înapoi, ca să aveți cu ce să aruncați și la meciul următor!” a fost practic mesajul lui Onea. 

Va fi identificat agresorul sau complicitatea va continua?

Dacă Onea s-a comportat așa, întrebarea e cum vor proceda cei din conducerea Rapidului. Vor căuta imaginile în camera de control și securitate a stadionului pentru a-l descoperi pe cel care a aruncat?

Îl vor identifica, oferi spre cercetare organelor abilitate, care ar trebui să-l interzică pe stadion? Sau se va mușamaliza totul în numele unei complicități care guvernează fotbalul românesc de ani de zile, pe relația cluburi - galerii?

Acum mai bine de un an și jumătate, pe stadionul Arcul de Triumf, un spectator era să mutileze un arbitru. Scaunul cu care a aruncat înspre asistent i-a trecut acestuia la doar câțiva centimetri de cap.

Jandarmeria și clubul Dinamo au rezolvat repede cazul: „Nu se vede bine pe camerele de supraveghere, nu a putut fi identificat”.

Soluția nu se alege dintre: porți închise și huligani

Sunt de acord cu cei care susțin că nu e o soluție ca meciurile să se dispute cu porți închise. Această sancțiune e o prostie, mai ales într-un fotbal ca al nostru, care duce lipsă de spectatori pe stadioane.

Dar nici nu se poate merge la nesfârșit pe ruta pe care scrie iertarea și încurajarea huliganilor și a huliganismului.

