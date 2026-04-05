Rapid - U Cluj 1-2. Formația lui Bergodi s-a impus în derby-ul din Giulești, la capătul unui duel cu o răsturnare de scor și multiple intervenții senzaționale ale celor doi portari.

Startul de partidă a fost unul echilibrat pe Giulești, însă rapidiștii au fost cei care au bifat primele ocazii, prin Petrila.

Golul nu a întârziat să apară, iar Vulturar a deschis scorul în minutul 20, cu un șut de la 14 metri, după o pasă perfectă trimisă de același Petrila, din flancul stâng.

Rapid a mai avut o șansă uriașă de 2-0 prin Grameni, însă Gertmonas a intervenit incredibil și a respins șutul violent al mijlocașului, după care Paraschiv a trimis inexplicabil peste poartă.

VIDEO Rapid - U Cluj 1-2 . Ardelenii rămân coșmarul giuleștenilor

Ardelenii lui Bergodi au avut altă față în repriza secundă, având ocazii multiple încă din primele minute.

După două încercări eșuate, Mendy a reușit să egaleze, aflându-se la capătul unei acțiuni plecate de la Stanojev și continuată perfect de Mikanovic, care l-a găsit perfect pe francez în fața porții.

În minutul 83, același Stanojev a avut o centrare de excepție, iar lovitura de cap a lui Mendy l-a lăsat fără replică pe Aioani, atacantul reușind „dubla” prin care a adus toate cele trei puncte la Cluj.

Rapid - U Cluj 1-2

Au marcat: Vulturar (20) / Mendy (66, 83)

Asistența: aprox. 5000 de spectatori

Final de meci.

Min. 83 - Gol U Cluj! Mendy face „dubla” cu o reușită de senzație, cu capul, după o centrare de excepție a lui Stanojev.

Min. 80 - Gabriel Gheorghe trimite un șut plasat perfect la colțul lung, însă Gertmonas are o intervenție spectaculoasă.

Min. 78 - Iese Lukic, intră Gheorghiță.

Min. 74 - Ies Borza, Petrila și Moruțan, intră Gheorghe, Manea și Talisson.

Min. 68 - Paradă senzațională a lui Aioani la șutul lui Lucian Cristea.

Min. 66 - Gol U Cluj! Stanojev îl găsește perfect pe Mikanovic pe partea dreaptă, cel din urmă pasând perfect în fața porții, de unde Mendy a reluat în poarta goală.

Min. 64 - Iese Paraschiv, intră Koljic.

Min. 63 - Mendy șutează din întoarcere, din interiorul careului, însă Aioani reține fără mari probleme.

Min. 61 - Pașcanu intră foarte tare la Coubiș, prin alunecare, însă scapă de cartonașul galben.

Min. 46 - Ocazie pentru U Cluj. Mendy șutează slab, în brațele lui Aioani, după o acțiune bună a lui Mikanovic, pe partea dreaptă.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Giulești.

Min. 45+2 - Galben pentru Kramer.

Min. 45 - Chinteș nu mai poate continua jocul și este înlocuit de Atanas Trică. Nistor, înlocuit și el de Mikanovic.

Min. 40 - Galben pentru Onea după un fault dur asupra lui Chinteș.

Min. 38 - Paraschiv scapă spre poartă, trimite plasat spre plasa laterală, însă Gertmonas salvează din nou incredibil.

Min. 34 - Vulturar iese accidentat și este înlocuit de Hromada.

Min. 34 - Galben pentru Lukic după un fault în atac asupra lui Grameni.

Min. 24 - Ocazie uluitoare ratată de Rapid! Grameni a șutat în forță din afara careului, Gertmonas a salvat incredibil, mingea a ajuns la Paraschiv, care are o execuție de neînțeles, mult peste poarta clujenilor.

Min. 20 - Gol Rapid! Petrila a făcut o cursă spectaculoasă pe flancul stâng, după o pasă venită de la Borza. Acesta a centrat apoi pe jos, la marginea careului, de unde Vulturar a reluat în poartă, fără speranțe pentru Gertmonas.

Bucuria suporterilor de la golul marcat de giuleșteni:

Min. 9 - Petrila scapă spre poartă pe partea stânga, își așază mingea pe dreptul, dar șutul său se duce mult peste poartă.

Min. 1 - A început partida

*La acest meci, echipa antrenată de Costel Gâlcă va avea 10 sectoare închise, după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova (1-1).

Echipe de start:

Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, Keita, Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic

: Iliev, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, Keita, Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă U Cluj : Gertmonas - Chinteș, Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, Bic, Drammeh - Stanojev, Lukic, Mendy

: Gertmonas - Chinteș, Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, Bic, Drammeh - Stanojev, Lukic, Mendy Rezerve : Lefter, Mikanovic, Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică

: Lefter, Mikanovic, Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Stadion : Giulești (București)

: Giulești (București) Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Marica Mihai Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Rusandu Lucian

foto: captură Prima Sport

Terenul de joc a fost reînsămânțat:

Știrea inițială

Înaintea duelului direct, U Cluj este lider în clasament, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Craiova, care se află pe poziția secundă.

Rapid se află pe locul trei, cu 31 de puncte acumulate.

La acest meci, echipa antrenată de Costel Gâlcă va avea 10 sectoare închise, după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova (1-1).

Costel Gâlcă: „Ne dorim să câștigăm acest meci”

Costel Gâlcă a prefațat partida cu U Cluj de astăzi.

„Un meci dificil. Întâlnim o echipă care nu a mai pierdut de 8 meciuri, cred. O echipă care în sezonul regulat a câștigat împotriva Rapidului în urma unei faze fixe (n.r. scor 2-0, în etapa 24). Pentru noi este important să avem acea inspirație în ultima treime.

S-a demonstrat că la acea fază pe care a avut-o Christensen puteam să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Ei au făcut la fel. A fost un meci închis, echilibrat din toate punctele de vedere, au avut acea inspirație la faza fixă.

Totdeauna, când o echipă câștigă vine cu încredere, cu mult optimism. Ne dorim să câștigăm acest meci. E important pentru noi pentru că venim după un meci pierdut la Cluj cu CFR. E important să luăm cele 3 puncte.

Sunt destul de bine jucătorii care au venit de la naționale. Aioani a avut o greșeală, dar e important pentru noi ca el să fie bine în continuare. Se mai fac și greșeli pentru că la echipa de club e obișnuit să joace foarte mult, să inițieze foarte mult și atunci se mai fac și greșeli.

La echipa națională cred că nu sunt așa de omogeni. Poate că sunt jucători care nu au jucat niciodată împreună. În general, echipele care inițiază de jos, atrag adversarul, și au reușite foarte mari și câștigă multe meciuri”, a spus Gâlcă, citat de as.ro.

Cristiano Bergodi: „Noi mergem întotdeauna să câștigăm meciul”

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a spus:

„Noi mergem întotdeauna să câștigăm meciul. După, dacă e cazul, la sfârșitul unei evoluții bune a băieților mei, acceptăm orice rezultat pozitiv. În fotbal se poate întâmpla orice, dar noi mergem acolo să încercăm să câștigăm meciul.

Urmează o partidă foarte foarte importantă, ne apropiem de finalul turului în play-off și ne așteaptă un meci dificil pe un stadion pe care eu am fost și unde se pune presiune. Echipa noastră trebuie să ia puncte acolo pentru a continua acest parcurs foarte bun pe care l-am avut până acum.

Mergem acolo încrezători, suntem o echipă care a avut prestații foarte bune în ultimul timp, aproape de când am venit eu. Am fost și surprins de asta, dar mă bucur că am un grup unit, cu jucători receptivi. Sunt fericit că în continuare jucătorii se antrenează bine. În acest play-off poate fi foarte important acest grup unit, ca o familie, apoi pregătirea fizică, mentală.

Jucătorii sunt foarte conectați și asta s-a văzut și în primele două etape. Acum ne așteaptă un meci foarte greu împotriva unei echipe care vrea să revină pe primul loc. A fost sus mult timp, în comparație cu noi, e numai la două puncte în spatele nostru și va fi un duel foarte greu.

Trebuie să fim concentrați, pentru că în play-off nu avem voie să avem vreun moment de relaxare. Repet, Rapidul este o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun și jucători în benzi care pot face diferența.

În general, au jucători buni în fiecare compartiment, au schimbat puțin și așezarea, dar nu e foarte diferită față de când au jucat cu noi, pe 31 ianuarie. Vom vedea pe teren cum se vor așeza, însă sunt o echipă redutabilă în lupta pentru titlu”, a spus Bergodi, conform fcucluj.ro.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

