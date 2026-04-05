Rapid - U Cluj. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 17:15
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 22:30
  • Rapid - U Cluj 1-2. Formația lui Bergodi s-a impus în derby-ul din Giulești, la capătul unui duel cu o răsturnare de scor și multiple intervenții senzaționale ale celor doi portari.

Startul de partidă a fost unul echilibrat pe Giulești, însă rapidiștii au fost cei care au bifat primele ocazii, prin Petrila.

Citește și
Citește mai mult
Golul nu a întârziat să apară, iar Vulturar a deschis scorul în minutul 20, cu un șut de la 14 metri, după o pasă perfectă trimisă de același Petrila, din flancul stâng.

Rapid a mai avut o șansă uriașă de 2-0 prin Grameni, însă Gertmonas a intervenit incredibil și a respins șutul violent al mijlocașului, după care Paraschiv a trimis inexplicabil peste poartă.

Ardelenii lui Bergodi au avut altă față în repriza secundă, având ocazii multiple încă din primele minute.

După două încercări eșuate, Mendy a reușit să egaleze, aflându-se la capătul unei acțiuni plecate de la Stanojev și continuată perfect de Mikanovic, care l-a găsit perfect pe francez în fața porții.

În minutul 83, același Stanojev a avut o centrare de excepție, iar lovitura de cap a lui Mendy l-a lăsat fără replică pe Aioani, atacantul reușind „dubla” prin care a adus toate cele trei puncte la Cluj.

Rapid - U Cluj 1-2

  • Au marcat: Vulturar (20) / Mendy (66, 83)
  • Asistența: aprox. 5000 de spectatori

Final de meci.

Min. 83 - Gol U Cluj! Mendy face „dubla” cu o reușită de senzație, cu capul, după o centrare de excepție a lui Stanojev.

Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg
Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (76 imagini)

Rapid - U Cluj, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+76 Foto
Min. 80 - Gabriel Gheorghe trimite un șut plasat perfect la colțul lung, însă Gertmonas are o intervenție spectaculoasă.

Min. 78 - Iese Lukic, intră Gheorghiță.

Min. 74 - Ies Borza, Petrila și Moruțan, intră Gheorghe, Manea și Talisson.

Min. 68 - Paradă senzațională a lui Aioani la șutul lui Lucian Cristea.

Min. 66 - Gol U Cluj! Stanojev îl găsește perfect pe Mikanovic pe partea dreaptă, cel din urmă pasând perfect în fața porții, de unde Mendy a reluat în poarta goală.

Min. 64 - Iese Paraschiv, intră Koljic.

Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

Min. 63 - Mendy șutează din întoarcere, din interiorul careului, însă Aioani reține fără mari probleme.

Min. 61 - Pașcanu intră foarte tare la Coubiș, prin alunecare, însă scapă de cartonașul galben.

Min. 46 - Ocazie pentru U Cluj. Mendy șutează slab, în brațele lui Aioani, după o acțiune bună a lui Mikanovic, pe partea dreaptă.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Giulești.

Min. 45+2 - Galben pentru Kramer.

Min. 45 - Chinteș nu mai poate continua jocul și este înlocuit de Atanas Trică. Nistor, înlocuit și el de Mikanovic.

Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (3).jpg
Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (1).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (2).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (3).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (4).jpg Rapid - U Cluj, reacția lui Nistor la schimbare. Capturi Prima Sport (5).jpg
+31 Foto
Min. 40 - Galben pentru Onea după un fault dur asupra lui Chinteș.

Min. 38 - Paraschiv scapă spre poartă, trimite plasat spre plasa laterală, însă Gertmonas salvează din nou incredibil.

Min. 34 - Vulturar iese accidentat și este înlocuit de Hromada.

Rapid - U Cluj, accidentarea lui Vulturar. Captura Prima Sport (3).jpg
Rapid - U Cluj, accidentarea lui Vulturar. Captura Prima Sport (3).jpg

Min. 34 - Galben pentru Lukic după un fault în atac asupra lui Grameni.

Min. 24 - Ocazie uluitoare ratată de Rapid! Grameni a șutat în forță din afara careului, Gertmonas a salvat incredibil, mingea a ajuns la Paraschiv, care are o execuție de neînțeles, mult peste poarta clujenilor.

Min. 20 - Gol Rapid! Petrila a făcut o cursă spectaculoasă pe flancul stâng, după o pasă venită de la Borza. Acesta a centrat apoi pe jos, la marginea careului, de unde Vulturar a reluat în poartă, fără speranțe pentru Gertmonas.

  • Bucuria suporterilor de la golul marcat de giuleșteni:

Min. 9 - Petrila scapă spre poartă pe partea stânga, își așază mingea pe dreptul, dar șutul său se duce mult peste poartă.

Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Min. 1 - A început partida

*La acest meci, echipa antrenată de Costel Gâlcă va avea 10 sectoare închise, după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova (1-1).

Echipe de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, Keita, Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • U Cluj: Gertmonas - Chinteș, Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, Bic, Drammeh - Stanojev, Lukic, Mendy
  • Rezerve: Lefter, Mikanovic, Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Stadion: Giulești (București)
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Marica Mihai Marius, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Rusandu Lucian
Citește și
Citește mai mult
20:25 Crainicul Rapidului a vorbit înainte de meci despre Legea 4

20:25 Mesajul crainicului de la Rapid pentru Mircea Lucescu

20:20 Cristi Balaj, viitorul președinte al giuleștenilor, asistă la meci de la Tribuna Zero

foto: captură Prima Sport foto: captură Prima Sport
foto: captură Prima Sport

19:45 Fanii Rapidului se îndreaptă spre stadion

19:00 Gazonul din Giulești nu se prezintă în cele mai bune condiții

Terenul de joc a fost reînsămânțat:

Rapid - U Cluj, gazonul din Giulești arată rău FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg
Rapid - U Cluj, gazonul din Giulești arată rău FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Rapid - U Cluj, gazonul din Giulești arată rău FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Rapid - U Cluj, gazonul din Giulești arată rău FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Rapid - U Cluj, gazonul din Giulești arată rău FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Rapid - U Cluj, gazonul din Giulești arată rău FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg Rapid - U Cluj, gazonul din Giulești arată rău FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
+7 Foto
Știrea inițială

Înaintea duelului direct, U Cluj este lider în clasament, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Craiova, care se află pe poziția secundă.

Rapid se află pe locul trei, cu 31 de puncte acumulate.

La acest meci, echipa antrenată de Costel Gâlcă va avea 10 sectoare închise, după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova (1-1).

Costel Gâlcă: „Ne dorim să câștigăm acest meci

Costel Gâlcă a prefațat partida cu U Cluj de astăzi.

„Un meci dificil. Întâlnim o echipă care nu a mai pierdut de 8 meciuri, cred. O echipă care în sezonul regulat a câștigat împotriva Rapidului în urma unei faze fixe (n.r. scor 2-0, în etapa 24). Pentru noi este important să avem acea inspirație în ultima treime.

S-a demonstrat că la acea fază pe care a avut-o Christensen puteam să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Ei au făcut la fel. A fost un meci închis, echilibrat din toate punctele de vedere, au avut acea inspirație la faza fixă.

Totdeauna, când o echipă câștigă vine cu încredere, cu mult optimism. Ne dorim să câștigăm acest meci. E important pentru noi pentru că venim după un meci pierdut la Cluj cu CFR. E important să luăm cele 3 puncte.

Sunt destul de bine jucătorii care au venit de la naționale. Aioani a avut o greșeală, dar e important pentru noi ca el să fie bine în continuare. Se mai fac și greșeli pentru că la echipa de club e obișnuit să joace foarte mult, să inițieze foarte mult și atunci se mai fac și greșeli.

La echipa națională cred că nu sunt așa de omogeni. Poate că sunt jucători care nu au jucat niciodată împreună. În general, echipele care inițiază de jos, atrag adversarul, și au reușite foarte mari și câștigă multe meciuri”, a spus Gâlcă, citat de as.ro.

Cristiano Bergodi: „Noi mergem întotdeauna să câștigăm meciul”

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a spus:

„Noi mergem întotdeauna să câștigăm meciul. După, dacă e cazul, la sfârșitul unei evoluții bune a băieților mei, acceptăm orice rezultat pozitiv. În fotbal se poate întâmpla orice, dar noi mergem acolo să încercăm să câștigăm meciul.

Urmează o partidă foarte foarte importantă, ne apropiem de finalul turului în play-off și ne așteaptă un meci dificil pe un stadion pe care eu am fost și unde se pune presiune. Echipa noastră trebuie să ia puncte acolo pentru a continua acest parcurs foarte bun pe care l-am avut până acum.

Mergem acolo încrezători, suntem o echipă care a avut prestații foarte bune în ultimul timp, aproape de când am venit eu. Am fost și surprins de asta, dar mă bucur că am un grup unit, cu jucători receptivi. Sunt fericit că în continuare jucătorii se antrenează bine. În acest play-off poate fi foarte important acest grup unit, ca o familie, apoi pregătirea fizică, mentală.

Jucătorii sunt foarte conectați și asta s-a văzut și în primele două etape. Acum ne așteaptă un meci foarte greu împotriva unei echipe care vrea să revină pe primul loc. A fost sus mult timp, în comparație cu noi, e numai la două puncte în spatele nostru și va fi un duel foarte greu.

Trebuie să fim concentrați, pentru că în play-off nu avem voie să avem vreun moment de relaxare. Repet, Rapidul este o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun și jucători în benzi care pot face diferența.

În general, au jucători buni în fiecare compartiment, au schimbat puțin și așezarea, dar nu e foarte diferită față de când au jucat cu noi, pe 31 ianuarie. Vom vedea pe teren cum se vor așeza, însă sunt o echipă redutabilă în lupta pentru titlu”, a spus Bergodi, conform fcucluj.ro.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș329
6Dinamo327
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Nationala
15:50
Citește mai mult
Stranieri
15:25
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

rapid bucuresti Universitatea Cluj liga 1 play-off
Știrile zilei din sport
Diverse
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Diverse
05.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:18
14:10
12:56
14:12
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Stranieri
00:08
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
B365
04.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 19 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share