Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Denis Drăguș (26 de ani) să ajungă în această vară la club.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri aprecierea față de atacantul de la Gaziantep și a dat de înțeles recent că ia în calcul să îl aducă la echipă pe atacantul echipei naționale.

Mihai Stoica, despre Denis Drăguș: „Nu cred că este o variantă”

Întrebat despre posibilitatea reală ca Denis Drăguș să ajungă la FCSB, Mihai Stoica a declarat că nu crede într-o astfel de mutare, chiar dacă Becali îl vrea la echipă.

Mai mult, conducătorul campioanei en-titre din Liga 1 a vorbit și despre salariul lui Drăguș.

„Nu cred că este o variantă și nici nu sunt foarte interesat. Gigi vrea să-și satisfacă… Eu nu știu cum să-i spun. Aici e o chestie pe care eu nu o înțeleg.

Știu că îi plac foarte mult atacanții care nu pierd mingea. Pe de altă parte, spune că cel mai bun atacant român e Drăguș.

Deci nu știu cum să o interpretez. Are un milion şi jumate acolo salariul. Pentru ce ar veni el în România? Să plătească 2 milioane și jumătate pe el, asta cred că nu e niciun fel de problemă pentru Gigi.

El a plătit o sumă mai mare pe Bîrligea. Deci nu asta ar fi problema. Dacă vrea să-i dea un milion lui Drăguș, poate să facă și asta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Studiez jucători străini din alte campionate”

Conducătorul „roș-albaștrilor” a mai anunțat că studiază și alte variante din piața externă:

„Că în vestiar se resimte într-un fel, posibil şi asta. Nu are sens să vorbim despre un jucător care aparţine… Până la urmă, patronul decide. Eu, la momentul acesta, studiez jucători străini, din alte campionate.

Pe Drăguş îl ştim. Jucător cu certe calităţi, dar care a avut până acum un singur sezon foarte bun la Gaziantep. În rest, două semi-sezoane prin Belgia, în rest nimic.

Acest sezon, de exemplu, este un eşec pentru el. Ok, accidentări. Cum spunea Vasile Simionaş: «Jucător bun este cel care joacă».

Eu nu prea înţelegeam. După ani de zile am înţeles ce vrea să spună. În momentul în care ai un jucător pe care nu te poţi baza din varii motive, înseamnă că nu e bun”.

2,5 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

