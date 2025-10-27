Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci

În finalul primei reprize din meciul FCSB - UTA 4-0, Juri Cisotti a acuzat dureri la genunchi. A încercat să continue, dar n-a putut și a fost schimbat

Italianul va efectua astăzi un examen medical detaliat, pentru a se afla dacă e vorba despre o accidentare gravă

FCSB a câștigat ușor meciul cu UTA, s-a apropiat cu 3 puncte de play-off, însă s-ar putea să se fi ales cu o imensă problemă. Care îl privește pe unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai campioanei din ultimul an.

E vorba despre Juri Cisotti, care a acuzat probleme medicale în finalul primei reprize. A primit îngrijiri, a încercat să continue, dar după alte două minute a cedat și a cerut schimbare.

Juri Cisotti s-a accidentat în meciul cu FCSB - UTA 4-0

Durerile pe care le-a avut sunt la genunchiul drept și accidentarea lui a alarmat staff-ul tehnic.

Vestea proastă e că ar putea să fie vorba chiar de o ruptură a ligamentului încrucișat, așa cum a pățit și Mihai Popescu, la România - Austria. Tocmai pentru a afla exact natura accidentării, Cisotti va efectua astăzi un RMN.

Totuși, vestea bună e că Cisotti a primit o lovitură puternică în genunchi, la unul dintre duelurile fizice de dinaintea schimbării din meciul cu UTA.

De regulă, rupturile de ligament apar nu în urma unui contact, ci pur și simplu când fotbalistul face o schimbare de direcție, sau aterizează pe sol după un duel aerian.

Primul diagnostic, al medicului campioanei, Flavian Arămitu, pus imediat după meci, e de contuzie puternică la genunchi.

Chiar și modul în care el a părăsit terenul, fără a avea nevoie de targă sau o atelă, așa cum a fost în cazul lui Mihai Popescu, susține varianta că Cisotti nu are ligamentul afectat.

24 din cele 26 de meciuri disputate în acest sezon de FCSB, în toate competițiile, au fost cu Cisotti pe teren, care a bifat două treimi din toate minutele campioanei

Cine îl poate înlocui pe Juri Cisotti la FCSB

Dacă RMN-ul va confirma că e doar contuzie, atunci italianul va fi menajat la meciul de Cupă, de miercuri, cu Gloria Bistrița, dar va fi apt pentru cel cu U Cluj, de sâmbătă, din ultima etapă a turului sezonului regulat.

Dacă accidentarea lui va necesita o pauză mai mare, atunci prima variantă de înlocuire va fi Thiam, pe banda stângă a atacului.

Cifrele lui Cisotti la FCSB, de când a venit:

47 de meciuri în toate competițiile

8 goluri marcate

9 pase de gol

Pentru FCSB urmează meciuri doar în deplasare

Problema medicală a lui Cisotti vine într-un moment în care pentru FCSB urmează un program cu jocuri doar în deplasare, până la următoarea întrerupere a campionatului.

29 octombrie: Gloria Bistrița - FCSB (Cupa României)

1 noiembrie: U Cluj - FCSB (Liga 1)

6 noiembrie: Basel - FCSB (Europa League)

9 noiembrie: Hermannstadt - FCSB (Liga 1)

