„Trebuie să avem echilibru” Costel Gâlcă a analizat Unirea Slobozia și știe cum poate urca pe primul loc în Liga 1 + Ce a spus despre accidentați
Constantin Gâlcă (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
„Trebuie să avem echilibru” Costel Gâlcă a analizat Unirea Slobozia și știe cum poate urca pe primul loc în Liga 1 + Ce a spus despre accidentați

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 13:41
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 14:01
  • Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid, a prefațat meciul cu Unirea Slobozia din Liga 1, etapa #14.
  • Tehnicianul a oferit precizări despre starea jucătorilor accidentați din tabăra giuleștenilor.
  • Rapid - Unirea Slobozia va avea loc luni, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Costel Gâlcă se așteaptă ca elevii săi să aibă parte de un meci dificil luni. Antrenorul a vorbit despre jocul celor de la Unirea Slobozia.

RAPID - UNIREA SLOBOZIA. Costel Gâlcă: „Trebuie să avem un echilibru”

După 13 meciuri, Rapid se află la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, câte 28, iar Unirea Slobozia e pe locul 8, cu 18 puncte.

„Ne așteaptă un meci greu, dificil și important, la fel ca toate celelalte. E o echipă care aleargă, care e organizată. Închide spațiile în interior, iar în atac termină foarte rapid acțiunile.

Trebuie să avem un echilibru defensiv foarte bun și după putem să ne impunem jocul în atac și să avem insiprație în fața porții pentru a marca goluri.

Andrei Prepeliță este un antrenor bun, care o să fie de viitor pentru noi, în România. Are experiență, a jucat la echipe din țară și în afară, le-a adus un plus”, a spus Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia.

FCSB și CFR Cluj au loturi foarte bune. Trec prin momente grele, într-adevăr, dar pot să revină oricând, sunt echipe valoroase. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Mai mulți jucători ar putea reveni în lotul Rapidului: „Îmi doresc să-l convoc”

Întrebat despre absențele din lotul Rapidului, tehnicianul giuleștenilor a oferit detalii despre jucătorii care ar putea reveni.

Andrei (n.r. - Borza) a revenit cu noi, s-a antrenează pentru moment în sală. Drilon (n.r. Hazrollaj), deocamdată, nu știm ce va face. Se antrenează și el, dar la un ritm mult mai scăzut.

Cred că cine va reveni cu noi și va intra cu noi, îmi doresc să-l convoc pentru meciul de Cupă (n.r. cu CSC Dumbrăvița), este Ciobotariu”, a continuat Costel Gâlcă.

Grameni e un jucător tânăr, cu experiență, care a adunat foarte multe meciuri de calitate. E un jucător care a câștigat titlul. Sperăm ca pe viitor să facă un pas important în cariera lui fotbalistică. Cu siguranță, Spania i s-ar potrivi, din punctul meu de vedere. E un jucător care joacă foarte rapid cu mingea. I s-ar potrivi foarte bine Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă: „Avem lista plină”

Întrebat dacă și-ar fi dorit să-l transfere pe Jayson Papeau, Gâlcă a menționat incapacitatea de a mai adăuga jucători pe lista pentru campionat.

„Noi am mai vorbit de jucători ca să vină, dar, v-am spus, în acest moment avem lista plină. Trebuie să renunțăm la jucători ca să vină”, a declarat antrenorul celor de la Rapid.

Meciul de duminică, din Giulești, va fi special pentru Jayson Papeau. Mijlocașul francez, sosit în această lună la Unirea Slobozia, va juca pe terenul fostei sale echipe.

Jayson Papeau a jucat 66 de meciuri pentru Rapid, a marcat 7 goluri și a oferit 7 pase decisive.

600 de mii de euro
este cota de piață a lui Jayson Papeau, potrivit Transfermarkt

Unirea Slobozia rapid costel galca superliga
