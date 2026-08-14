„Să profităm din primele minute” VIDEO: Vladan Bubanja, înainte de Rapid - Dinamo: „E, poate, cel mai important derby din România” +11 foto
Vladan Bubanja (foto: GOLAZO.ro)
Superliga

„Să profităm din primele minute” VIDEO: Vladan Bubanja, înainte de Rapid - Dinamo: „E, poate, cel mai important derby din România”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 12:16
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 12:16
  • Vladan Bubanja (27 de ani) a vorbit despre derby-ul dintre Rapid și Dinamo.
  • Derby-ul Rapid - Dinamo e programat sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport și Prima Sport.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vladan Bubanja, mijlocașul giuleștenilor, spune că echipa lui e pregătită pentru una dintre cele mai importante partide ale sezonului.

Duel Rapid - Dinamo la FIFA VIDEO + FOTO : Ciobotariu și Bubanja, supervizați de Pancu: „Ce bine schimbați direcțiile aici, ia uite cum vin ocaziile” 😀
Citește și
Duel Rapid - Dinamo la FIFA VIDEO + FOTO : Ciobotariu și Bubanja, supervizați de Pancu: „Ce bine schimbați direcțiile aici, ia uite cum vin ocaziile” 😀
Citește mai mult
Duel Rapid - Dinamo la FIFA VIDEO + FOTO : Ciobotariu și Bubanja, supervizați de Pancu: „Ce bine schimbați direcțiile aici, ia uite cum vin ocaziile” 😀

Vladan Bubanja, înainte de Rapid - Dinamo: „E, poate, cel mai important derby din România”

Mijlocașul consideră că partida cu Dinamo este una specială.

„Știu că este un derby important, poate cel mai important din țară. Este un meci special, mereu este un meci special.

Trebuie să fim calmi și să profităm de momentele bune încă din primele minute. Suntem pregătiți pentru acest meci”.

Înainte de conferința de presă a Rapidului, Bubanja a jucat FIFA cu Denis Ciobotariu în showroom-ul Mobexpert, la evenimentul organizat de club.

Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Denis Ciobotariu, la conferința de presă dinainte de Rapid - Dinamo (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă partida cu Dinamo poate fi la fel de ușoară ca un meci de FIFA, Bubanja a răspuns că și-ar dori un asemenea scenariu: „Vreau un rezultat ca în FIFA. 2-0, 3-0. 3-0, da. Vom vedea”, a spus acesta.

Bubanja: „Vrem să luptăm pentru trofee”

Mijlocașul a vorbit despre acomodarea în Giulești și obiectivele pe care și le-a setat:

„Mă simt bine la Rapid. Este un club mare și avem condiții excelente aici.

Vrem să luptăm pentru câteva trofee. Eu încerc mereu să ajut echipa și să dau maximum. Vreau să am un sezon bun și să iau lucrurile pas cu pas. Vom vedea ce se va întâmpla”.

Bubanja poate evolua în mai multe roluri la mijlocul terenului: „Pot să joc număr 6 sau număr 8. Dar joc acolo unde îmi spune antrenorul”.

Bubanja, mesaj pentru suporterii Rapidului

La final, Bubanja le-a transmis un mesaj fanilor giuleșteni, despre care știe că vor umple stadionul la derby-ul cu Dinamo.

„Știu că stadionul va fi plin, așa că avem nevoie de sprijinul lor. Veniți cu toții la stadion!”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
dinamo rapid superliga Vladan Bubanja
Știrile zilei din sport
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Înot
14:22
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Citește mai mult
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Stranieri
12:58
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Citește mai mult
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Înot
09:59
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Citește mai mult
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Superliga
09:15
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Citește mai mult
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:22
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
13:34
Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii
Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii
12:27
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
14:59
Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”
Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Înot
14.08
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Citește mai mult
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
Campionate
14.08
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
Citește mai mult
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur:  „Mă consider mult mai matur”
Înot
14.08
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur: „Mă consider mult mai matur”
Citește mai mult
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur:  „Mă consider mult mai matur”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 26 rapid 24 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share