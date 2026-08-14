Vladan Bubanja (27 de ani) a vorbit despre derby-ul dintre Rapid și Dinamo.

Derby-ul Rapid - Dinamo e programat sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport și Prima Sport.

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Vladan Bubanja, mijlocașul giuleștenilor, spune că echipa lui e pregătită pentru una dintre cele mai importante partide ale sezonului.

Vladan Bubanja, înainte de Rapid - Dinamo: „E, poate, cel mai important derby din România”

Mijlocașul consideră că partida cu Dinamo este una specială.

„Știu că este un derby important, poate cel mai important din țară. Este un meci special, mereu este un meci special.

Trebuie să fim calmi și să profităm de momentele bune încă din primele minute. Suntem pregătiți pentru acest meci”.

Înainte de conferința de presă a Rapidului, Bubanja a jucat FIFA cu Denis Ciobotariu în showroom-ul Mobexpert, la evenimentul organizat de club.

Întrebat dacă partida cu Dinamo poate fi la fel de ușoară ca un meci de FIFA, Bubanja a răspuns că și-ar dori un asemenea scenariu: „Vreau un rezultat ca în FIFA. 2-0, 3-0. 3-0, da. Vom vedea”, a spus acesta.

Bubanja: „Vrem să luptăm pentru trofee”

Mijlocașul a vorbit despre acomodarea în Giulești și obiectivele pe care și le-a setat:

„Mă simt bine la Rapid. Este un club mare și avem condiții excelente aici.

Vrem să luptăm pentru câteva trofee. Eu încerc mereu să ajut echipa și să dau maximum. Vreau să am un sezon bun și să iau lucrurile pas cu pas. Vom vedea ce se va întâmpla”.

Bubanja poate evolua în mai multe roluri la mijlocul terenului: „Pot să joc număr 6 sau număr 8. Dar joc acolo unde îmi spune antrenorul”.

Bubanja, mesaj pentru suporterii Rapidului

La final, Bubanja le-a transmis un mesaj fanilor giuleșteni, despre care știe că vor umple stadionul la derby-ul cu Dinamo.

„Știu că stadionul va fi plin, așa că avem nevoie de sprijinul lor. Veniți cu toții la stadion!”.

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