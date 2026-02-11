Șantierul Dinamo, vizitat de primar Unde s-a ajuns cu demolarea în Ștefan cel Mare: „Mult contestată și profund nepopulară”

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din Capitală, a mers la șantierul de la Stadionul Dinamo pentru a verifica modul în care se mișcă lucrările.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului.

Marți, după 21 de zile, au fost mutate statuile lui Ivan Patzaichin și Cătălin Hîldan, moment la care a participat și edilul Sectorului 2.

Rareș Hopincă: „Modernizarea complexului se desfășoară așa cum ne-am propus”

Primarul s-a asigurat că lucrările decurg normal și și-a arătat implicarea totală în acest proiect.

„Am fost pe șantierul de la stadionul Dinamo, chiar în ziua în care statuile lui Ivan Patzaichin și Cătălin Hîldan au fost ridicate pentru conservare și recondiționare.

Lucrările avansează în ritm bun, iar modernizarea complexului se desfășoară așa cum ne-am propus!

Ne implicăm în continuare pentru transformarea întregii zone într-un oraș al sportului”, a transmis Rareș Hopincă, pe pagina de Facebook.

În plus, pagina dedicată noii arene a dinamoviștilor a detaliat stadiul demolării.

„Intervențiile de desființare au ajuns în două zone importante ale vechiului stadion Dinamo.

A început eliminarea fostei piste de atletism (mult contestată și profund nepopulară în rândul a sute de mii de suporteri dinamoviști), iar la Tribuna 1 au început lucrările de demolare, în colțul nord-vestic – perimetrul unde, în noua arenă în viitoarea Tribuna 2 va fi amplasat sectorul destinat oaspeților.

Mobilizarea în șantier este vizibilă, cu resurse tehnice și utilaje suplimentare față de etapele anterioare iar ritmul de lucru este conform graficului Gantt”, notează pagina „Noul stadion Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

