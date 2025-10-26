„Groaznic!” Presa din Italia  a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Modena - Empoli 1-2. Rareș Ilie (22 de ani), jucătorul oaspeților, a fost criticat dur de presa din Italia.

Fostul internațional de tineret a primit o notă usturătoare pentru prestația de pe „Alberto Braglia”.

Empoli a pierdut meciul disputat pe terenul liderului Modena, în etapa #9 din Serie B.

Rareș Ilie a fost criticat dur de presa din Italia: „Dezamăgește”

Presa din Italia a criticat prestația celor de la Empoli, iar Rareș Ilie a fost unul dintre jucătorii puși la zid.

„Zanimacchia și Santoro sunt superbi, Ilie dezamăgește”, au titrat jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com.

Fotbalistul român a primit nota 4.5, iar italienii au explicat motivul: „Primă repriză groaznică, solicitat adesea de Dionisi, meciul său durează doar 45 de minute ”.

Rareș Ilie nu a avut nicio realizare notabilă. Fotbalistul a încercat două centrări, ambele ratate, iar în minutul 30 a încasat un cartonaș galben, motiv pentru care antrenorul Alessio Dionisi a decis să-l schimbe la pauză cu Ignacchiti.

4 goluri a influențat Rareș Ilie în cele 11 meciuri disputate în tricoul lui Empoli. A marcat o dată și a pasat decisiv la alte trei reușite

Rareș Ilie se află pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Rareș Ilie, fost jucător la Rapid, a fost inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile „tricolorilor” cu Bosnia și San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Rareș Ilie, la al patrulea împrumut după ce s-a despărțit de Rapid

Rareș Ilie a fost transferat de Rapid, de la academia celor de la Metaloglobus, și a debutat la nivel de seniori pentru trupa din Giulești.

Mijlocașul a fost unul dintre jucătorii de bază ai Rapidului în sezonul 2021-2022, când „alb-vișiniii” au reușit promovarea în Liga 1.

Fotbalistul român a fost cumpărat de Nice, în vara anului 2022, pentru 4 milioane de euro. Acesta mai are contract cu echipa franceză până în 2027.

Fostul internațional de tineret a sosit sub formă de împrumut la Empoli, după ce a mai fost cedat temporar de Nice către Catanzaro, Laussane și Maccabi Tel Aviv, în sezoanele precedente.

1.8 milioane de euro este cota de piață a lui Rareș Ilie, conform Transfermarkt

