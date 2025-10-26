„Groaznic!” Presa din Italia  a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Rareș Ilie FOTO: IMAGO
Stranieri

„Groaznic!” Presa din Italia a pus tunurile pe fotbalistul aflat pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 11:30
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 11:31
  • Modena - Empoli 1-2. Rareș Ilie (22 de ani), jucătorul oaspeților, a fost criticat dur de presa din Italia.
  • Fostul internațional de tineret a primit o notă usturătoare pentru prestația de pe „Alberto Braglia”.

Empoli a pierdut meciul disputat pe terenul liderului Modena, în etapa #9 din Serie B.

„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Citește și
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Citește mai mult
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”

Rareș Ilie a fost criticat dur de presa din Italia: „Dezamăgește”

Presa din Italia a criticat prestația celor de la Empoli, iar Rareș Ilie a fost unul dintre jucătorii puși la zid.

„Zanimacchia și Santoro sunt superbi, Ilie dezamăgește”, au titrat jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com.

Fotbalistul român a primit nota 4.5, iar italienii au explicat motivul: „Primă repriză groaznică, solicitat adesea de Dionisi, meciul său durează doar 45 de minute”.

Rareș Ilie nu a avut nicio realizare notabilă. Fotbalistul a încercat două centrări, ambele ratate, iar în minutul 30 a încasat un cartonaș galben, motiv pentru care antrenorul Alessio Dionisi a decis să-l schimbe la pauză cu Ignacchiti.

4 goluri
a influențat Rareș Ilie în cele 11 meciuri disputate în tricoul lui Empoli. A marcat o dată și a pasat decisiv la alte trei reușite

Rareș Ilie se află pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Rareș Ilie, fost jucător la Rapid, a fost inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile „tricolorilor” cu Bosnia și San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Rareș Ilie, la al patrulea împrumut după ce s-a despărțit de Rapid

Rareș Ilie a fost transferat de Rapid, de la academia celor de la Metaloglobus, și a debutat la nivel de seniori pentru trupa din Giulești.

Mijlocașul a fost unul dintre jucătorii de bază ai Rapidului în sezonul 2021-2022, când „alb-vișiniii” au reușit promovarea în Liga 1.

Fotbalistul român a fost cumpărat de Nice, în vara anului 2022, pentru 4 milioane de euro. Acesta mai are contract cu echipa franceză până în 2027.

Fostul internațional de tineret a sosit sub formă de împrumut la Empoli, după ce a mai fost cedat temporar de Nice către Catanzaro, Laussane și Maccabi Tel Aviv, în sezoanele precedente.

1.8 milioane de euro
este cota de piață a lui Rareș Ilie, conform Transfermarkt

Citește și

„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”
Superliga
09:53
„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”
Citește mai mult
„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”
„Nu sunt politician” Zverev, despre Mastersul din Arabia Saudită: „Joc oriunde, e minunat pentru noi”
Tenis
09:15
„Nu sunt politician” Zverev, despre Mastersul din Arabia Saudită: „Joc oriunde, e minunat pentru noi”
Citește mai mult
„Nu sunt politician” Zverev, despre Mastersul din Arabia Saudită: „Joc oriunde, e minunat pentru noi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
echipa nationala a romaniei italia serie b modena empoli stranieri rares ilie
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share