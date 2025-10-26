„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”

CFR Cluj - Farul Constanța 0-2. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al gazdelor, a anunțat noul obiectiv al echipei după încă o înfrângere în Liga 1.

Ardelenii au pierdut și cu Farul și au doar 13 puncte după 14 etape, fiind pe loc de baraj.

La finalul partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, antrenorul interimar al gazdelor a vorbit despre situația dramatică a echipei.

Laurențiu Rus, brutal de sincer: „Rușinos, trebuie să ne adaptăm clasamentuluI”

„Tot ce am cerut de la jucători nu am regăsit pe teren. Am primit două goluri foarte repede și s-a schimbat starea mentală a băieților.

Sunt detalii care fac diferența. Două situații uriașe în prima repriză. Dacă intram cu 2-1 la pauză, vorbeam despre o altă încredere a băieților. Din nou, un rezultat rușinos în această seară ”, a spus Laurențiu Rus, la Prima Sport.

Laurențiu Rus: „Trebuie să ne adaptăm la locul din clasament”

Tehnicianul „feroviarilor” a anunțat obiectivul principal al echipei.

„Clasamentul e dureros. Trebuie să ne adaptăm la locul din clasament și să vedem cum putem să facem să adunăm puncte.

Cunoaștem calitățile jucătorilor. Jucătorii sunt aceiași care anul trecut câștigau Cupa în mare parte. Trebuie să vedem cum le ridicăm moralul și cum găsim ideea comună pentru a ieși de aici”, a continuat Laurențiu Rus.

Cupa e principalul obiectiv. O să tratăm foarte serios acest meci de Cupă cu Slatina. Laurențiu Rus

Clasamentul din Liga 1

Poz Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 13 27 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 13 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 UTA Arad 13 16 11 FCSB 13 13 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 13 6

