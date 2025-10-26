„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Laurențiu Rus FOTO: IMAGO
Superliga

„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 00:22
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 00:22
  • CFR Cluj - Farul Constanța 0-2. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al gazdelor, a anunțat noul obiectiv al echipei după încă o înfrângere în Liga 1.
  • Ardelenii au pierdut și cu Farul și au doar 13 puncte după 14 etape, fiind pe loc de baraj.

La finalul partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, antrenorul interimar al gazdelor a vorbit despre situația dramatică a echipei.

Laurențiu Rus, brutal de sincer: „Rușinos, trebuie să ne adaptăm clasamentuluI”

„Tot ce am cerut de la jucători nu am regăsit pe teren. Am primit două goluri foarte repede și s-a schimbat starea mentală a băieților.

Sunt detalii care fac diferența. Două situații uriașe în prima repriză. Dacă intram cu 2-1 la pauză, vorbeam despre o altă încredere a băieților. Din nou, un rezultat rușinos în această seară”, a spus Laurențiu Rus, la Prima Sport.

Laurențiu Rus: „Trebuie să ne adaptăm la locul din clasament”

Tehnicianul „feroviarilor” a anunțat obiectivul principal al echipei.

„Clasamentul e dureros. Trebuie să ne adaptăm la locul din clasament și să vedem cum putem să facem să adunăm puncte.

Cunoaștem calitățile jucătorilor. Jucătorii sunt aceiași care anul trecut câștigau Cupa în mare parte. Trebuie să vedem cum le ridicăm moralul și cum găsim ideea comună pentru a ieși de aici”, a continuat Laurențiu Rus.

Cupa e principalul obiectiv. O să tratăm foarte serios acest meci de Cupă cu Slatina. Laurențiu Rus

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1327
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1318
9Universitatea Cluj1417
10UTA Arad1316
11FCSB1313
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 136

farul constanta CFR Cluj laurentiu rus superliga
