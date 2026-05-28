Rareș Ilie s-ar putea întoarce în Liga 1 Un club îl dorește insistent pe jucătorul intrat în  ultimul an de contract cu Nice

Rapid și-ar fi propus să-l repatrieze pe Rareș Ilie (23 de ani), jucător de bandă aflat sub contract cu Nice.

În vara anului 2022, Nice le plătea celor de la Rapid suma de 4 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie.

Internaționalul român a bifat doar 10 meciuri pentru gruparea care luptă să rămână în Ligue 1, fiind împrumutat la mai multe echipe: Maccabi Tel Aviv (Israel), FC Lausanne-Sport (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

Ilie se va întoarce la Nice, echipă cu care mai are contract până în vara lui 2027, însă cel mai probabil nu va fi păstrat, iar Rapid vrea să profite de acest lucru.

Rareș ar fi principala țintă a giuleștenilor în perioada de mercato din această vară, notează gsp.ro.

Potrivit sursei citate, Rapid are două variante în acest moment: împrumutul fotbalistului de 23 de ani sau un transfer definitiv.

60 de meciuri a disputat Rareș Ilie în tricoul Rapidului, în perioada 2019 - 2022. A marcat 9 goluri și a oferit 16 pase decisive

În această stagiune, extrema stângă a evoluat în 28 de ori meciuri pentru Empoli, în Serie B. A înscris de două ori şi a oferit patru pase decisive.

Este cotat la 1.400.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro

