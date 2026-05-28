Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff

Ianis Hagi (27 de ani) nu va începe mandatul tatălui său la echipa națională cu tricoul cu numărul 10, devenit emblematic în fotbalul românesc după performanțele lui Gheorghe Hagi.

Ianis Hagi a apărut cu tricoul cu numărul 14 la primul antrenament al echipei naționale conduse de tatăl său, Gheorghe Hagi, noul selecționer al României după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026, în mandatul lui Mircea Lucescu.

Ianis Hagi începe cu numărul 14 mandatul tatălui său, Gheorghe Hagi

Mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor a păstrat astfel numărul pe care l-a purtat și în ultimele două meciuri din mandatul regretatului Mircea Lucescu, barajul cu Turcia, pierdut cu 0-1, și amicalul cu Slovacia, 0-2.

În preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, Ianis Hagi a purtat tricoul cu numărul 10 doar în absența lui Nicolae Stanciu, decarul de drept al echipei naționale. Cei doi au alternat inclusiv banderola de căpitan.

De obicei, numerele cu care „tricolorii” apar la primele antrenamente sunt păstrate și la meciurile din acea acțiune.

Idolul Johan Cruyff

Numărul 14 are o semnificație specială pentru Ianis Hagi. Fotbalistul a explicat în trecut că l-a ales din admirație pentru legendarul Johan Cruyff, fost antrenor al lui Gheorghe Hagi la FC Barcelona, în sezonul 1995-1996.

„Am ales numărul 14 pentru că este al legendarului Johan Cruyff, idolul meu”, declara Ianis Hagi.

Ianis Hagi a ales să joace cu „14” deoarece veteranul Nicolae Stanciu a preluat tricoul cu numărul 10, rămas liber după ce Alex Maxim a ieșit din circuitul echipei naționale.

VIDEO. Primul antrenament din mandatul lui Gică Hagi

Ianis Hagi: „Tricoul cu numărul 10, o mândrie uriaşă”

Cu toate astea, Ianis Hagi nu și-a ascuns niciodată dorința de îmbrăca tricoul cu numărul 10, rămas strâns legat de imaginea tatălui său, Gheorghe Hagi, considerat reperul istoric al „decarului” în fotbalul românesc.

„Numărul 10 şi tricoul naţionalei. O mândrie uriaşă care mă obligă să dau totul pe teren pentru România”, transmitea Ianis Hagi, în urmă cu 7 ani.

Era momentul în care fostul selecționer Cosmin Contra i-a încredințat pentru prima dată lui Ianis Hagi tricoul devenit emblematic în urma performanțelor tatălui său, Gheorghe Hagi.

Gică Hagi: „ Ăla va fi adevăratul decar al României”

Interesant, chiar Gheorghe Hagi a vorbit în urmă cu aproximativ un deceniu despre rolul numărului 10 și despre Nicolae Stanciu, sugerând că „decarul” trebuie câștigat pe teren și asumat prin joc, prin creativitate și personalitate.

„Nu vreau să… ai zis bine, decarul nu poate să poarte decât număru 10. Da? El îi face pe ceilalți să înțeleagă că ăsta e numărul meu. Ăla va fi adevăratul decar al României.

Când va veni la echipa națională va zice «ăsta-i al meu, nu-mi dă mie antrenorul tricoul. Îl câștig eu. Eu îl câștig, fiindcă ăsta e rolul meu. Sunt născut, simt, sunt cel mai bun. Îmi asum».

După aia să te văd în teren cum pasezi, cum joci, cum faci. Cum faci lumea să râdă în tribună, să simtă că jucăm fotbal. Și atunci, să vedeți cum o să vină publicul. Nu cu lungă și pe mingea a doua, și dă-i și fugi”.

„Te naști să poți duce numărul 10. Îl cunoașteți pe Ianis”

Gheorghe Hagi l-a văzut de timpuriu pe Ianis drept un posibil viitor „decar” al echipei naționale.

„Eu nu eram un marcator, nu era rolul meu să marchez. Obligația mea era să dau pase la atacanți. Ăsta era rolul meu și rolul numărului 10. Eu știu ce înseamnă să fii decar.

Primul decar a fost Dobrin. Eram la Săcele și eu spuneam că e mai bun decât Pele. Nu aveam televizor, dar spuneam și eu din ce auzeam. Naționala noastră se calificase la Mondiale.

Numărul 10 îți creează o presiune. Calitatea numărului 10 e creativitatea. Te naști să poți duce numărul 10. Îl cunoașteți pe Ianis, dar se va face și mai bine cunoscut”, declara Gheorghe Hagi la TVR 2, în 2019.

M-am angrenat la o muncă titanică, jos, dar eu creez decari. Eu am cinci decari, iar unul dintre ei va conduce destinele echipei naționale Gheorghe Hagi, în 2016

În 2019, Cosmin Contra i-a oferit lui Ianis Hagi tricoul cu numărul 10 la echipa națională

De-a lungul carierei, Ianis a purtat mereu numărul 10 la loturile de juniori și tineret, visând să-l onoreze la echipa mare, așa cum a făcut-o și tatăl său.

Ianis Hagi a debutat la echipa națională de seniori în 2018, la victoria 3-0 cu Lituania, purtând numărul 8. La acea vreme, tricoul cu numărul 10 era al lui Alexandru Maxim.

În decembrie 2019, selecționerul Cosmin Contra i-a oferit pentru prima dată lui Ianis Hagi numărul 10 la partida Feroe – România 0-3, din preliminariile EURO 2020. Maxim lipsea, iar Stanciu a jucat cu 8.

Ianis Hagi a jucat cu numărul 10 la EURO 2024

La EURO 2024, Ianis Hagi a purtat pentru prima dată numărul 10 al României la un turneu final, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru numele „Hagi”.

Căpitanul și decarul Nicolae Stanciu a ales să evolueze în Germania cu numărul 21, cel purtat în preliminarii de Olimpiu Moruțan. Decizia a fost un gest de respect și solidaritate față de colegul său, accidentat înaintea turneului final și indisponibil pentru EURO.

Astfel, după 24 de ani, numele Hagi a reapărut deasupra numărului 10 al României la un turneu final.

În plan sportiv, Ianis Hagi a avut un rol important în drumul României spre optimile EURO 2024. În meciul decisiv cu Slovacia, el a obținut penalty-ul din care Răzvan Marin a marcat golul egalizator (1-1), rezultat care a contribuit la calificarea „tricolorilor” în fazele eliminatorii.

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro .

. România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7). Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace barajul pentru Conference League, Dinamo - FCSB.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

